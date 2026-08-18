Добруджанци пишат гневно писмо на Румен Радев срещу ветропарковете

В Добруджа има около 1500 инвестиционни намерения за изграждане на ветрогенератори, алармира в Добрич председателят на Управителния съвет на националната гражданска инициатива „Бялата лястовица". адвоват Владимир Калчев. . Той каза още, че в Североизточна България вече са изградени около 2500 ветрогенераторни паркове по 2 мегавата.Вече се предлагат паркове с мощност 8-10 мегавата с височина на мачтата до 340 метра, алармира той, както и за това, че се планира изграждането на още около 5000. „Фирмите, които заявяват пред Общинските съвети инвестиционни намерения за ветропаркове, са регистрирани в чужбина, само изпълнителите са български. Общинските съвети в Крушари, Тервел, община Добричка спряха да одобряват такива намерения, отмениха и свои предишни за разрешаването на ветропаркове след обществен натиск", обясни Калчев. „Фирмите оказват натиск като предлагат инвестиции за общината, след като бъде изграден паркът", добави той.

„Сдружението внесе и подписка в 52-рото Народното събрание с конкретни искания. Сред тях са да се забрани ползването на земеделски земи от първа до седма категория за нуждите на възобновяемата енергия, както и да се преустанови изграждането на ветрогенераторни паркове извън Плана за приоритетните зони, който е приет с решение на Министерския съвет от 24 юни т.г..", съобщи Калчев.

„Сдружението изпрати и гневно писмо, както го нарекохме, до министър-председателя Румен Радев. В него описваме бума на инвестиционни намерения за изграждане на ветрогенераторни паркове в географската област Добруджа /Добрич, Варна, Шумен, Силистра/ и недоволството на хората, че няма кой да ги защити. Според приетия План за приоритетните зони в област Добруджа не трябва да се допуска изграждането на ветропаркове и фотоволтаични централи", обясни Калчев. „В писмото предложихме да се променят редица наредби. Те са правени, кагото един ветрогенератор беше висок 105 метра, сегашните са 340 метра и предвидените отстояния от селата са опасно малки", добави той. „Внесли сме сигнал в Районната прокуратура в Балчик срещу Общинския съвет заради прието от него частично изменение на общия устройствен план, което допуска изграждане на ветроенергийни паркове в 10 села", каза още Калчев.

Членът на Управителния съвет на „Бялата лястовица" Георги Ганев заяви, че организацията е провела срещи в селата в община Добричка и жителите не желаят изграждането на ветрогенератори в техните землища. Той посочи като пример село Славеево, където се планира изграждането на 24 генератора по 300 метра високи. „Това ще изгони пората от селата", добави той.

От „Бялата лястовица" заявиха, че подготвят мащабен протест с автошествия от областитеШумен, Варна и Силистра към Добрич, които ще блокират движението в Добруджа за около половин час, съгласувано с полицията. След автошествието от 14 часа е предвиден протестен митинг на площад „Свобода" в Добрич. „Това ще е последният наш мирен протест", заяви Калчев, като посочи, че до момента сдружението е организирало протести, подписки и е изпращало писма до различни институции, но реакцията на държавата не е достатъчна.."В същото време в добруджанския чернозем се изливат хиляди тонове бетон и арматура, която ще остане тук вечно. Не е предвидено и как ще бъдат демонтирани перките. Земята е на частни собственици, те няма възможност да се „преборят" с бетона за възстановяванято й", добави Калчев.