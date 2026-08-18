Министър Пеев: Ще намерим трайно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел

Ще намерим трайно и цялостно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел. Геоложките изненади са факт и предизвикателствата са големи, но те са и предвидими, когато при подготовката и възлагането на един такъв сложен инфраструктурен проект се отчетат всички възможни рискове по време на строителството. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на инспекция на жп участъка Елин Пелин-Костенец.

Той подчерта необходимостта от цялостен подход и устойчиви инженерни решения за успешното завършване на проекта. Тунел 2 се намира в най-трудния планински участък между Елин Пелин и Вакарел, а изграждането му започва през лятото на 2021 г. Той е двутръбен, а проектната му обща дължина е около 13,2 км. Така съоръжението е проектирано да бъде сред най-дългите железопътни тунели в България, припомнят от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

„Затрудненията в тунела са много и разнородни, а прокопаването с 1,5 метър на ден далеч не е трайно устойчиво решение. Масата, която виждам, че копаят, е изключително неустойчива, на практика е глина. Това още веднъж показва, че когато проектите не се правят в цялост, без нужната геология и археология, изненадите могат да бъдат съществени“, каза министър Пеев.

Той подчерта, че частичните решения не са приемливи. „Трябва да намерим трайно решение, защото дори 1 км да остане ненаправен, целият тунел няма да бъде функционален. Не може да работим на парче и да плащаме индексации за отделни участъци, ако не сме сигурни, че целият тунел ще бъде изграден адекватно и в разумно време“, акцентира Георги Пеев.

Транспортният министър обяви, че ще бъдат извършени допълнителни измервания и анализи. „Нашето намерение е да привлечем най-добрите компетентни кадри в България, особено по тунелите, за да направим най-добрия анализ и да намерим балансираното решение“, посочи той.

Инспекцията на Тунел 2 е част от програмата на Министерството на транспорта и съобщенията за ускоряване на важните инфраструктурни проекти и гарантиране на тяхната безопасност, устойчивост и навременно изпълнение.