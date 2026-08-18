Николай Трифонов става зам.-министър на здравеопазването на мястото на Петко Салчев

Николай Трифонов е новият зам.-министър на здравеопазването на мястото на напусналия в петък проф. Петко Салчев. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Полковник д-р Николай Вълов Трифонов бе директор на ВМА - Плевен до октомври 2024 г.

Вълов е роден през 1965 г. във Видин. Завършва медицина в Медицинския университет – София през 1991 г. Има специалност „Медицина на бедствените ситуации", както и квалификация по здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения. Освен това е участвал в две задгранични мисии, като последната е в Афганистан през 2011–2012 г. От 10 юли 2013 г. ръководеше МБАЛ – Плевен, структура на Военномедицинска академия – София.

Новият зам.-министър е поредният военен лекар, който от "Прогресивна България" слагат на ръководен пост в здравеопазването. Преди него предложиха за управител на НЗОК хирурга доц. д-р Владимир Даскалов, който също е военен лекар с чин полковник с дългогодишна кариера в структурата на ВМА.

"Напуснах по собствено желание. Разделихме с министъра с много добри чувства, без скандали", каза проф. Петко Салчев пред Zdrave.net. Професорът твърди, че върху него не е оказван никакъв натиск нито по отношение на политиката, водена в ресора му, нито за напускането му.

Салчев беше назначен на поста в края на май със заповед на министър-председателя Румен Радев. Той е бивш управител на НЗОК, бил е заместник-министър на здравеопазването в периода 2003–2005 г., както и директор на болница „Царица Йоанна" и на Регионалния център по здравеопазване – София. Проф. Салчев е преподавател в Медицинския университет в София и специалист по здравен мениджмънт.

Проф. Салчев оглавяваше и Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и беше член на Надзорния съвет на НЗОК. Сега ресорите му ще поеме Николай Трифонов.