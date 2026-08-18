Очаква се трайно разсейване на задимяването в София, данните вече се стабилизират

Данните за качеството на въздуха в София се стабилизират, очаква се трайно разсейване на задимяването. Това съобщават от пресцентъра на Столичната община, след като по обяд получиха над 40 сигнала за задимяване в различни части на столицата. Стана ясно, че причината за това не е пожар на територията на страната, а разпространение на дима от горски пожар в близост до сръбската столица Белград.

Официалните данни показват спад на концентрациите на фини прахови частици след краткотраен пик в обедните часове, а ситуацията вече се подобрява, категорични са от общината. Спроед данните от Националната система за мониторинг на екоминистерството и Мобилната автоматична станция на Столичната община, между 12:00 и 13:00 ч е регистриран моментен пик в нивата на фини прахови частици. Най-високи стойности са отчетени в АИС „Надежда", където в 12:00 ч. часовата концентрация е достигнала 100 µg/m³, при средноденонощна норма от 50 µg/m³

Към 15:00 часа измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг:

АИС „Надежда": нивата са спаднали до 56.56 µg/m³.

АИС „Дружба" и АИС „Младост": съответно 46.26 µg/m³ и 42.9 µg/m³

АИС „Павлово": 38.33 µg/m³.

Мобилна автоматична измервателна станция (Цар Освободител): 48.46 µg/m³

Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид – остават трайно в норма.

Според данните на НИМХ, задимяването е пренесено над Софийската котловина от силен северозападен вятър и вследствие на големи пожари в съседна Сърбия. Експертната прогноза е благоприятна – вятърът ще продължи със същата посока и интензитет до утре по обяд, което ще подпомогне пълното и трайно разсейване на замърсителите от приземния въздушен слой.

Столичната община продължава непрекъснатия мониторинг и ще предоставя актуална информация при всяка промяна в обстановката. Съветват се гражданите да преустановят престоя на открито и да затворят прозорците на домовете си в случай, че усетят повторно задимяване.

Сръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна. По-рано днес българската пожарна съобщи, че няма активни огнища по границата на страната.