Най-новият подарък за жителите на града са многофункционална спортна зала и закрит плувен басейн

„Арена Раковски" е най-новата брошка на ревера на община Раковски. Многофункционалната зала с 670 седящи места е почти готова и в края на октомври се очаква да бъде официално открита. Намира се на изхода на кв. „Секирово" в посока към „Генерал Николаево". Застроената й площ е 3500 кв. м и разполага с игрално поле за хандбал, баскетбол, волейбол и други спортове.

„Раковски имаше нужда от тази зала и направихме всичко възможно, за да я изградим и поднесем на жителите на града", казва кметът Павел Гуджеров, който управлява общината трети мандат.

Заварваме обекта в заключителния етап на довършване с поставяне на дограма, изолационни панели, линулеум около седящите места. Към нея има изградени две допълнителни помещения за загряване на състезателите и за тренировки по бокс, борба, джудо, бойни спортове, йога. Ще бъдат снабдени с рингове и тепих.

Спортът е един от приоритетите

Има клубове по футбол, баскетбол, хандбал, бокс, джудо, борба, тенис на маса, шах, въздушна акробатика.

В още по-напреднал етап на завършване е и закритият плувен басейн, който се намира до залата. Той е с размери 25 на 12,5 м и застроена площ от 900 кв. метра. В него децата и възрастните ще могат да плуват, макар че е предназначен за тренировки и спортни събития.

Градът вече има открит плувен басейн и хората го ползват от години. Намира се до стадион „Георги С. Раковски".

Футболът също е на почит. На стадион „Петър Парчевич" е ремонтирана козирката, на финален етап е обновяването на пистата, предстои да се направят и игрищата. Санирана е сградата и сервизните помещения.

На другия стадион - „Георги С. Раковски", с доброволен труд от членовете на клуб „Раковски" е изградена напоителна система на централния и тренировъчния терен.

Общината инвестира значителен ресурс за образователната инфраструктура

„Във всички учебни заведения имаме открити STEM центрове, те са в различни направления - екология, биология, роботика, опазване на околната среда", посочва заместник-кметът Венцислав Чавдаров. Освен училищата в Раковски са обновени и тези в Белозем, Чалъкови, Стряма.

За най-малките жители на общината са направени детски градини, а някои са разширени. Почти не минава година, без да се открие или обнови детско заведение. В с. Шишманци е реновирано бившето училище и в него е преместена детската градина с две сборни групи.

В града най-новата е „Феникс", близо до кв. „Секирово". Остава към нея да се направи физкултурен салон, перално помещение и кухненски блок. Общо в има пет детски градини, които на този етап са достатъчни да поемат децата.

Болярино е най-малкото село в община Раковски, но и там, както и в Момино са санирани кметствата и са монтирани фотоволтаици. Читалището в Болярино също е с нова изолация.

По нови улици Раковски държи рекорда в Пловдивска област

Над 90% от тях асфалтирани, а преди години тънеха в кал и прах. „Има все още тук-таме някоя ненаправена, но до края на мандата ще се справим", убеден е Венцислав Чавдаров. Така Раковски ще от малкото градове у нас със 100% асфалтирани улици през последните 12 години.

Това стана благодарение на създаденото през 2016 г. общинско предприятие, което асфалтира бързо и наполовина по-евтино в сравнение с външни изпълнители. Общинската фирма разполага със собствена техника, не се налага да наема машини и работници.

В село Чалъкови се реконструира централната улица, която е над 2 км. В Белозем също няколко улици са на път да се сдобият с нов асфалт. Работата изисква технологично време и затова общината моли хората за търпение.

По този повод кметът на съседното село Стряма Васил Черпелийски казва: „Радвам се, че улиците в Раковски вече са готови, защото предстои това да стане и в нашите населени места".

„Хората бързо свикват с направеното и сякаш се забравя какво е било преди", посочват от общинската управа. И припомнят как години наред 7-километровото трасе между Раковски и Шишманци беше изпълнено с дупки. През 2024 г. приключи неговият основен ремонт и осигури лесен достъп на жителите на Белозем, Чалъкови, Шишманци и Болярино до общинския център. По същия начин беше реконструиран и 5-километровия път от Белозем до Чалъкови.

В момента се прави отсечката между Раковски и с. Отец Кирилово, предстои да се довърши участъкът до града. Критичен остава пътят между Болярино и Чоба. Той е проектиран, но продължава да се търси финансиране за него.

Културата е на висока почит

в Раковски. Хората още говорят за спектакъла на школата по въздушна акробатика от Центъра за подкрепа и личностно развитие. Фолклорният фестивал „Слав Бойкин" е емблема. А театралният „Магията на живата сцена" превръща градчето в място за знакови представления през есента. Кукерският фестивал през февруари събира стотици почитатели.

Приказната гора, разположена между кварталите „Генерал Николаево" и „Секирово", е магнит за децата. В нея са поставени фигури на герои от български народни приказки и от разкази. В нея могат да се видят герои от „Серафим" на Йовков, от „Дядо вади ряпа", „Косе босе". В самата гора е поставено табло, където родителят може да прочете цялата приказка на детето.

„Уреден град", е мнението на повечето посетители, които за първи път стъпват в Раковски.