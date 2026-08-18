Проучване: България е новият скрит рай за американските пенсионери

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Да се наслаждавате на златните години от живота си с висок стандарт на живот, чести пътувания и ежедневни удобства не е задължително да струва цяло състояние. Това става ясно от най-новото проучване на американската финансова компания NetCredit. В него се твърди, че България е изключително привлекателна дестинация за пенсиониране, предлагаща първокласен комфорт за много по-малко пари в сравнение със САЩ и много други европейски страни.

Живот, който е два пъти по-евтин, но също толкова комфортен.

Според анализите, за да може един американец да си осигури комфортно и безгрижно пенсиониране (с покупателна способност, достатъчна за почти 15 години) в родната си страна, той се нуждае от спестявания в размер на около 737 997 долара (около 637 208 евро). Ако обаче реши да прекара пенсионните си години в България, същият висок стандарт на живот ще му струва едва 324 173 долара (около 279 903 евро).

Това е огромна разлика от 56%, което означава, че животът в България е повече от два пъти по-евтин, като в същото време предлага отлични условия за спокоен, пълноценен и висококачествен живот.

Какво включва този "комфортен" живот в България?

Според проучването месечен бюджет от около 1 838 долара не означава живот на лишения, а по-скоро живот, изпълнен с истинско удоволствие. Според американските изчисления този бюджет позволява на пенсионер в България следното:

- Отлично местоположение: Наемане на апартамент в центъра на града;

- Богат социален живот: Редовни посещения в ресторанти за обяд или вечеря, както и ежедневно посещение в местните кафенета;

- Мобилност: Умерено ползване на личен автомобил, както и обществен транспорт;

- Дейности и развлечения: Уикенд излети и абонамент за фитнес;

- Пътувания: Възможност за до две ваканции годишно;

Освен това тази сума включва допълнителен финансов "резерв" от 20%, който гарантира, че пенсионерите ще се чувстват финансово сигурни и спокойни, дори когато се сблъскат с непредвидени разходи.

Регионален лидер по достъпност

България не само е значително по-добър вариант от САЩ, но и се откроява като една от най-конкурентните държави в региона. Според данните от проучването тя е по-достъпна дестинация за пенсиониране с висок стандарт от много от съседните ѝ държави.

Изследването представя страната ни като модерна, гостоприемна и икономически ефективна страна. За всеки, който желае да поддържа висок западен стандарт на живот, да се наслаждава на богата култура, красива природа и вкусна храна, като същевременно разумно изразходва спестяванията си – България определено се очертава като една от най-търсените дестинации в света за пенсионните години.