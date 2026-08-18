ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: През юли валутният пазар в Китай продължава д...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23409541 www.24chasa.bg

Лумна гора край село Малка Верея

772
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Горят широколистна гора и сухи треви в района на старозагорското село Малка Верея. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. 

Сигналът за пожара е получен около 15:30 часа. На място работят четири екипа на пожарната в Стара Загора, към мястото пътуват и два екипа огнеборци от Казанлък и Чирпан.

В гасенето участват доброволци и служители на Държавно горско стопанство – Стара Загора. Към момента няма данни за пострадали, информираха от ОД на МВР – Стара Загора, цитирани от БТА.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха тази сутрин, че през последното денонощие в страната са потушени 116 пожара. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък