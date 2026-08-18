Лумна гора край село Малка Верея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Горят широколистна гора и сухи треви в района на старозагорското село Малка Верея. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Сигналът за пожара е получен около 15:30 часа. На място работят четири екипа на пожарната в Стара Загора, към мястото пътуват и два екипа огнеборци от Казанлък и Чирпан.

В гасенето участват доброволци и служители на Държавно горско стопанство – Стара Загора. Към момента няма данни за пострадали, информираха от ОД на МВР – Стара Загора, цитирани от БТА.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха тази сутрин, че през последното денонощие в страната са потушени 116 пожара.