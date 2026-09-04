Индийци и узбеки седнаха зад волана и промениха манталитета на българските си колеги, категорични са превозвачите

Градски автобуси ще се движат по част от линиите на Пловдив до 00:30 часа. Това се прави за първи път. Промяната трябва да стартира в края на септември. Късните автобуси ще минават през центъра, Четвъртък пазара, бул. „Шести септември", бул „Христо Ботев", обяви Татяна Златанова, собственик на КЗТ „Златанови" и „Меритранс 2017" от консорциума „Градски транспорт 2026". В него са също „Автобусни превози" и „Меритранс 2002" на Петко Ангелов. Консорциумът спечели поръчката за обслужване на всичките 29 линии в Пловдив за следващите 10 години.

Сега има отделни линии, които вървят до 23,30 часа. А масовите приключват малко преди 22 часа.

„Предвиждаме увеличаване на рейсовете, които обслужват и двете езикови гимназии в Пловдив. Това са линиите 4, 18, 20, 222. Ще направим така, че да ги наситим с повече автобуси, когато учениците отиват и се прибират от училище", посочва Златанова.

Тя и Петко Ангелов успяха да обновят автопарка с 225 превозни средства

Всички са от екологичен клас евро 6, а 100 от тях са на метан. Автопаркът разполага общо с 350 превозни средства. До един са климатизирани. „Понеже все пак е техника и ако на някой автобус се повреди в движение еъркъндишънът, веднага се заменя с друг в рамките на час. Но трябва да се отчита, че когато навън е 40 градуса, няма как вътре в автобуса да е 20", уточняват превозвачите.

От известно време пътниците наблюдават значителна промяна в поведението на водачите. Поради липса на шофьори се наложи да бъдат внесени отвън индийци и узбеки. „Настана конкуренция между тях и българските водачи. Нашите забелязаха положителната промяна в манталитета на чужденците и започнаха да им подражават", допълва Татяна Златанова.

Шофьори от Индия и Узбекистан управляват градски автобуси в Пловдив

Пловдивчанката Мариела Николова разказва пред „24 часа": "Пътувах в автобус 222. Зад волана беше индиец. Спретнат, с униформа. На една от спирките видя да се качва майка, тикаща дете в инвалидна количка. Шофьорът слезе, помогна й да качи количката и продължи по маршрута. Всички в рейса останахме учудени от жеста и вежливостта му".

„55 са шофьорите чужденци, но ще наемаме още. Те са изпълнителни, дисциплинирани, уважителни и чистоплътни. Прибегнахме до тях поради липса на български водачи. Когато дойдоха, българските им колеги се стегнаха и настана голяма конкуренция. Вече се обаждат пътници, които изразяват задоволство от обслужването", обяснява Златанова.

Другата положителна промяна е, че шофьорите не пропускат спирки. Честа практика преди беше, когато няма пътници, автобусите да продължават транзит. Сега не е така. Има-няма чакащи, те спират, макар и за секунди и продължават по курса, показват наблюденията.

Друга положителна тенденция е, че не се срещат шофьори по потници. Всички са прилежно облечени с униформи в син цвят. Превозвачът Петко Ангелов е инвестирал 100 000 евро за закупуване на униформи, като всеки шофьор е снабден с по пет ризи.

Новият автосервиз в базата на Петко Ангелов може да обслужва по 20 автобуса наведнъж. Снимки: Авторът

Превозвачите са наели голям брой персонал, който да почиства всеки ден автобусите

Сутрин, преди да тръгнат, или вечер след прибиране задължително се хигиенизират. В гаража автобусът минава през автомивка и след това 4 работнички го чакат, за да избършат и изметат салона.

„Но апелираме и пътниците да пазят. Някои влизат със закуски, айряни и бози и си оставят отпадъците в рейса", казва Златанова. По думите й най-често това го правят ученици.

Не липсват и инциденти. Например автобуси по линия 66 на последната спирка в зона А-12 в „Тракия" често биват обстрелвани с въздушна пушка и камъни. „Очевидно има човек, на когото шумът му пречи и троши стъклата. Всяка седмица подменяме, а полицията не го открива", обяснява Татяна Златанова. За седмица по три автобуса излизат от строя по тази причина.

За редовността на автобусите и парадокса, че има линии, по които минават по 5-6 отделни номера, и такива само с по един, превозвачите обясняват, че това зависи от транспортната схема на общината.

Там, където са позиционирани повече пътници, като кварталите „Тракия", „Христо Смирненски", „Прослав", „Кючук Париж", има повече линии и автобуси. А тези с № 99 и 25 минават за по-слаби и не изискват много рейсове.

На упреците на пловдивчани, че в събота и неделя градските рейсове са рядко като Халеевата комета, превозвачите отвръщат, че в почивните дни разписанията са разредени на 50% и автобусите се движат с интервал от 25 минути. „Ако решиш от служебния вход на панаира да вземеш рейс, оттам минават № 7 и 27, чиито маршрути в значителна степен се дублират. И реално двата рейса се движат през 12 минути. А ако трябва от „Тракия" в почивен ден да се придвижиш към центъра, можеш да ползваш линии № 18, 44, 4, 10, и 66. Това са пет различни автобуса. Като разделиш 25 минути, се оказва, че през 5 минути минава рейс от „Тракия" към центъра на Пловдив. Малко се преекспонира проблемът с чакането на спирката. Но да, ако си на слънце, 10 минути ще ти се сторят 1 час. Същото важи и ако чакаш при студено време", признава Златанова.

До 15 септември градският транспорт в Пловдив се движи на летен график, което означава, че всяка линия е орязана с 10%, или с по един автобус.

Новите автобуси ще стават все повече. За обновяването на автопарка са инвестирани над 12 млн. евро. Всеки момент от Германия се чакат 8 чисто нови електробуса на стойност 4 млн. евро.

„Да, имаме и рейсове от 2018 г., но нали не всеки пловдивчани кара чисто нов автомобил. Транспортът на Пловдив не е по-лош от този във Варна, Бургас и дори София. В столицата сме виждали да се движат и 40-годишни рейсове", заключават Златанова и Ангелов.