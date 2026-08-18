До 20 септември се записват участници за клубовете на Международния младежки център

Международният младежки център /бившият Общински младежки дом/ започва записването за новия творчески сезон. Деца, родители и младежи могат да избират между различни извънкласни дейности и клубове по интереси, насочени към развитието на таланти, личностни умения и творчески способности, съобщават от пресцентъра на Община Русе.

И през следващия сезон Международният младежки център ще продължи да създава възможности за младите хора в Русе да развиват своите интереси в областта на неформалното образование, изкуството и спорта, както и да прекарват свободното си време пълноценно и сред връстници със сходни интереси.

Желаещите да се включат в клубовете могат да подадат заявления до 20 септември, като местата са ограничени и се определят според капацитета на всеки клуб.

Заявлението за записване може да бъде получено и попълнено на място в Международния младежки център на ул. „Райко Даскалов" 2А. За непълнолетни лица то се подава от родител или настойник. Формулярът може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Центъра и след попълване да бъде донесен на място или изпратен като сканирано копие на електронна поща [email protected] .

Повече информация за клубовете и формуляра за записване е публикувана на сайта на центъра.