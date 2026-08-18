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44 се изследваха безплатно в кампанията "Лято без риск" в Горна Оряховица

Дима Максимова

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Снимка: РЗИ - Велико Търново

44 души направиха безплатни изследвания за кръвна захар, хепатит B и C, сифилис и ХИВ/СПИН в Горна Оряховица по време на инициативата на РЗИ от четвъртия (летен) етап на Националната АНТИСПИН кампания под мотото „Лято без риск". Акцията се реализира днес със съдействието на Община Горна Оряховица, Младежкия  дом в града, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и МДК „Превенции".

Гражданите имаха възможност да получат полезна информация и консултации, както и да се възползват от безплатни изследвания.

В рамките на инициативата беше оказвано и съдействие за активиране и сдвояване на мобилното приложение „еЗдраве", чрез което всеки може да получи достъп до своето електронно здравно досие директно от телефона си.

Инициативата още веднъж показа, че профилактиката и навременното изследване са важна част от грижата за собственото здраве. Достъпът до информация и изследвания на удобно и достъпно място дава възможност на всеки да направи информиран избор и да се погрижи за себе си, посочват от здравната инспекция във Велико Търново.

Следващата инициатива в рамките на кампанията ще се проведе на 25.08.2026 г. от 9:30 ч. до 12:30 ч. в центъра на град Павликени.

Снимка: РЗИ - Велико Търново

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