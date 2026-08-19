Владо Загатото удушен след побоя, убийците му го мъчили 3 часа

Полицията поиска справки от телекомите, за да засече кой е бил в Банкя по време на смъртта на бизнесмена

Бизнесменът Владимир Янков-Загатото е бил удушен след зверския побой, който отнесъл от убийците си. Те го мъчили около 3 часа преди фаталния изход. До този извод стигат разследващите, научи “24 часа”.

Загатото беше открит мъртъв в ранните часове на 26 юли. Негови съседи подават сигнал за пожар в дома му в Банкя. Когато огнеборците отиват, откриват тялото на 56-годишния бизнесмен овъглено. В първите часове не се знаеше дали става дума за убийство, или нещастен случай. Аутопсията обаче показва, че Загатото е удрян много пъти по цялото тяло. Освен това вече е доказано, че мъжът е бил удушен след жестокия побой. С какво обаче, засега не е ясно.

“Това, което е видимо, е, че първоначалната цел не е била убийство, не е професионално убийство. Подходът е бил коренно различен”, коментира пред Би Ти Ви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Двамата маскирани са засечени от камера да влизат в къщата на бизнесмена. По това време той бил на вечеря в ресторант в столичния кв. “Драгалевци”. Не е бил с кола, тъй като през уикенда шофьорът му почивал, както и домакинът, който поддържа къщата.

Според разследващите убийците са мислели, че всички камери в имота не записват картина, а само предават на живо. Оказало се обаче, че една-две все пак имат и памет. На тях се виждат двама души в тъмни дрехи и качулки въпреки горещата лятна вечер. Единият носи и раница.

Двамата чакали Загатото да се прибере от вечерята с приятели, на която за малко се появила и бившата шампионка то художествена гимнастика Симона Пейчева.Тя останала около час и си тръгнала. Загатото пък бил прибран от свои съседи в Банкя.

Камера е снимала как той се прибира пеша. От този час до момента, в който друго устройство улавя оттеглянето на убийците, минават малко повече от 3 часа. Вероятно затова министър Демерджиев казва, че двамата не са искали да го убият. Коментарът му обаче противоречи на някои от фактите по разследването - например удушаването на бизнесмена. Освен това по тялото на мъжа са открити около 50 000 евро, които убийците не са взели.

Още пари и златни кюлчета имало в отворена каса в спалнята, където е намерен трупът. Така отпада версията за грабеж, а и разследването на прокуратурата е само за убийство, но не и придружено с обир.

Другият момент, който противоречи на изказването на министъра, е подготовката на двамата убийци. Те са чистили с белина. Възможно е да са я открили в жилището, но по-вероятно са я носили. Целта им е била да заличат следите си - натриевият хипохлорит в нея уврежда ДНК и затруднява изготвянето на профил. Освен това са запалили тялото и къщата, като са използвали бензин. Него със сигурност са носили със себе си. Проверява се дали той не е купен насипно - в преносим съд. Засега няма такива данни и е възможно просто да е източен от автомобил, но не в имота на Загатото.

Огънят е заличил следите от евентуален взлом. Затова водещата версия е, че бандитите или са отворили вратата майсторски, или са имали подправен ключ. Тепърва обаче това ще се доуточнява. Със сигурност убийците са знаели навиците на Загатото.

Разпитите на Симона Пейчева и хората, които са били с него преди престъплението, изчистили подозренията върху тях.

За да се стесни кръгът от заподозрени, полицията е поискала данни от мобилните оператори кои телефони са били в клетката в Банкя по време на убийството. Целта е да се засече времетраенето, прекарано в района. Възможно е това да не помогне, ако двамата са ползвали симкарти, купени от битака или са били без телефони.

Засега не е известен мотив за убийството. Освен, че парите на Загатото са на място, не се знае той да е имал някакви конфликти. Категорично е отпаднала версията за кражба на криптовалути. Проверено е и се оказало, че бизнесменът не оперира с тях.

Бизнесът на Загатото също изглежда чист. Янков се занимава с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Основната му фирма е “Загато” ООД.