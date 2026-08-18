Майката на пребитото от пастрока си дете отрича за първия бой пред социалните, 15 дни по-късно той почти го уби (Обзор)

Извадиха 5-годишното момченце от реанимацията в “Пирогов”, то е контактно и адекватно, но остава за лечение в неврохирургията

Петгодишното дете, което преди дни беше пребито от пастрока си в ботевградското село Новачене, вече е изведено от реанимацията на болница “Пирогов”. Лечението на момченцето, транспортирано с въздушна линейка от Монтана, продължава в детската неврохирургия. То е в съзнание, контактно и адекватно, съобщиха от болницата.

Детето беше докарано в София на 12 август с тежка черепно-мозъчна травма, а заради нараняванията беше поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Екипът на доц. Богдан Младенов се бореше за живота му денонощно, добавиха от “Пирогов”.

Оказва се обаче, че това не е първи побой над детето. Два месеца преди 5-годишният Д. Т. за малко да загуби живота си заради агресията на пастрока си - 24-годишния Георги Георгиев, то отново е било в болница заради съмнения за побой. Тогава обаче изводът е, че детето не е малтретирано. Социалните служби стигнали до заключението, тъй като майката Ванеса отрекла върху невръстния ѝ син да е оказвано насилие. Това става ясно от отговорите на Районната прокуратура в Ботевград на въпроси на “24 часа” защо мъжът не е обвинен за първото насилие.

Ванеса има четири деца, като две от тях, но не и битото момченце, са от Георги Георгиев.

Сигнал за побоя над внука си през юни подала бабата на детето Марияна Георгиева още същия ден. Пет дни по-късно прокуратурата в Монтана препратила материалите на колегите си в Ботевград. Те започнали разследване за причинена телесна повреда на малолетно дете при домашно насилие.

Наблюдаващият прокурор веднага наредил да бъдат разпитани детето, съседи, роднини, личният му лекар и хора от детската градина. Поискал от полицията да извърши оглед на дома, където по думите на майка му Ванеса момченцето било паднало. Били назначени съдебномедицинска, психологична и психиатрична експертизи. От държавното обвинение поискали и доклади от социалните служби в с. Новачене и Монтана, както и справка за Георги Георгиев.

По силата на законови разпоредби за действия при насилие над дете на 26 юли бил свикан мултидисциплинарен екип. В него задължително влизат прокурор, полицай, представител на общината, но може да участват още личният лекар, медик от болница, която детето е посещавало, представители на социалните служби и други институции.

Ден след заседанието на екипа в прокуратурата пристигнал докладът на Агенцията за социално подпомагане. Проверката, която включвала посещение в дома, разговор с Ванеса и четирите ѝ деца, не потвърдила версията за побой. Майката категорично твърдяла, че детето е паднало в къщата в Новачене. Въпреки това за децата била взета мярка за закрила в семейна среда. Тя включвала майката и Георги Георгиев да бъдат насочени към психолог и оценка на родителския им капацитет.

Съдебномедицинската експертиза още не била готова и прокурорът тепърва трябвало да прецени доказателствата. Точно затова Георгиев не бил обвинен за първия побой, обясняват от държавното обвинение.

Агресивният мъж не дочакал изводите на експертите. На 12 август той така се проявил, че едва не убил детето. Около 5 часа призори повел босото момченце към местност край селото. Камери го заснели как го води. По собствените му твърдения го извел, за да го изплашат кучета. Причината - момчето се напикавало. Около мост обаче имало голям трап и детето паднало, твърди Георгиев. Той развил тази версия пред бабата Марияна, на която се обадил по обед. “Майката Ванеса отива, влиза в този трап и го изважда”, каза бабата.

“Доколкото разбрах, детето се е напикавало и мъжът искал да го изплаши, за да спре”, коментира случая и кметицата на Новачене Катя Петрова. Пред съда Георгиев отрече обвинението за побой. Версията му не се връзва с доказателствата по делото, обясни зам. районната прокурорка на Ботевград Марина Кочева. Тя е категорична, че според експертизата детето е малтретирано и бито. Кочева съобщи още, че пробата на Георгиев е положителна за амфетамин и метамфетамин. Съдът остави Георгиев в ареста.

Случаят отново задейства координационния механизъм за закрила на дете в риск, като институциите обявиха, че ще преценят риска и за останалите три.