Инфлуенсъри бутат децата към хазарт

В България непълнолетни залагат онлайн с 10% повече от средното в Европа

Родителите безотказно дават личната си карта, за да може синът им да си купи нов меч на телефона. А той, вместо да се върне в мобилната игра със своите връстници, отваря търсачката и завърта рулетката. И така се потапя в изцяло нов свят - този на незаконния онлайн хазарт - третата по големина икономика в света. И този, който интересува 1 на 4 българи само от тези под 18-годишна възраст.

Една индустрия за 5,9 трилиона щатски долара, захранвана всекидневно от алгоритъма на ТикТок, инфлуенсъри и детски компютърни игри.

,,Шансът непълнолетен да играе хазарт във физическо казино клони под 1% със сигурност - сподели пред ,,24 истории - 168 часа" анонимен член на неправителствена браншова организация, свързана с хазарта. Той не пожела да бъде цитиран, но уточни, че никой не би рискувал скъпия си лиценз.

Въпреки това се оказва, че 26% от младежите, които признават, че са играли хазарт през последната година, са го правили само на място. Това казва доклад на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици за 2024 г. Данните не са нови, но пък клонят към тепърва зараждаща се тенденция - останалите 74%, които са играли хазарт, са го правили и онлайн.

А България се нарежда с почти 10% над средното за Европа в класацията за играта на онлайн хазарт от непълнолетни. И тук според експертите основна вина носят инфлуенсърите.

,,Много от моите клиенти са ми казвали, че ако нямат пари, си пускат да гледат инфлуенсър. Много често се случва'', казва пред ,,24 часа - 168 истории'' д-р Десислава Безинска-Шеинкова, психолог и първият в България специалист, работещ само с хазартно зависими. Тя е създател и на клиника за работа със зависими. Сред тези инфлуенсъри са известните със стриймове (онлайн пресъздавания на живи събития) на завъртания на машинки Petrov Slots и Kumbata. Петров разполага с близо 70 хиляди последователи в платформата "Ютуб", а неговият колега Кумбата - с цели 105 хиляди. Разбира се, те са описали в началото на видеата си как тяхната дейност е свързана със забавление и е само за пълнолетни, но гаранция, че има само такива потребители в профилите им, практически няма. Вината тук може да бъде приписана както на платформата, така и на всички национални и наднационални регулации и липса на такива за детското присъствие в интернет пространството.

Разпространението на онлайн хазарта се случва често в ТикТок от лидери на мнение, които са далеч от бранша. Хаштагът #KазиноЦар е това, което ги събира. Липсва и индикация, че той води към хазартна реклама. "Казино Цар" всъщност се оказва сайт, в който можеш да вземеш безплатни бонуси за онлайн залози. При влизане в него ти се предоставя възможността да изпробваш интерактивно онлайн колело на късмета. От теб се изисква само да напишеш имейл адрес. Когато спечелиш бонуса, може директно "Казино Цар" да те препрати към някое от известните български онлайн казина, за да започнеш да играеш. На страницата с техните специалисти стои числото 150, а то смята техния общ опит в сферата и те застават зад него със своите имена за сметка на липсата на лицата им. Единственият начин да се свържеш с професионалистите е чрез контактната форма, а ако искаш да ги видиш в социалните мрежи, няма да успееш. Затова по-добре се обърни към инфлуенсърите им.

Ванеса Цветкова, Божидара Чукова, Любослав Стоев и Никол Стоянова са едни от известните имена зад мантията от известни личности на "Казино Цар". Хаштагът във видеата им започва още от 2023 г. Настоящият им брой последователи наброява десетки хиляди. Те се занимават със забавно съдържание - повече лайфстайл, насочено към модни покупки, козметика, развлечение. Такъв е и характерът на видеата зад хаштага - без да се показват машинки или залози провокират да любопитстваш какво точно е "Казино Цар".

По-любопитен е подборът, от който е част и ТикТок звездата Любослав Стоев. Докато колегите му имат десетки хиляди последователи, той се слави със 115 хиляди.

Година преди да използва хаштага на казиното, той е интервюиран за сутрешния блок на Нова телевизия. Провокативен е предвид факта, че е 6-кратен републикански шампион по спортни танци за България, студент по медицина в Пловдив, но и мъж, който се гримира. Тези няколко факта правят Любослав сензация за едни и начин за монетизация за други. Такъв е и случаят на Михаела - съпругата на рапъра Момчил Върбанов - Момо или по-известен като Момчето от рап триото Бандата на ръба (БНР). Изборът на Казино Цар не е случаен - Момчил е заявявал в свои медийни изяви как е бил хазартно зависим. Интересен е обаче феноменът как партньор на жертва на хазартната зависимост се насочва именно към рекламата зад нея.

,,Човекът е социално същество, а зависимостта - антисоциална проява", коментира д-р Безинска. Как тогава социалните мрежи, които претендират да бъдат връзка между хората, помагат за развитието на този деградивен модел? ,,Най-общото за всички зависими е, че те са хора, които не намират с кого да споделят", допълва психологът. Има и потенциални житейски фактори зад хазартната зависимост: ,,Доста от хората, които се занимават със спортни залози, преди това са били футболисти или спортисти. Тези, които играят на машинки, много често преди това са били геймъри, тоест много време са прекарвали на компютъра. А хора, които избират рулетката например, те също в голямата си част са имали интерес към спорта."

И докато спортът е здраве, то компютърните игри не са - особено когато създават първомодела на зависимостта. ,,При младите всъщност доста сериозен проблем е това, че още от доста ранна възраст биват запознати със символите на хазарта. Предполагам, сте виждали в компютърните игри рулетка, която се завърта, за да се получи някаква награда, някакъв вид skin (образ на герой в играта). Да, това е всъщност първообразът на рулетката. Също така и избирането между куфарчета носи някакъв вид награди. А отделно трябва и да се плати, за да може да вземе повече завъртания, което е принципът на бонусите в хазартните игри'', уточнява д-р Безинска.

Детският хазарт не е тема за проучване на нашите институции именно защото включва два взаимноизключващи се обекта. Въпреки това Националната агенция по приходите отчита ръст в броя на вписаните в регистъра на хазартно уязвимите лица. През 2022 г. той започна да функционира след 2-годишна пауза за законови изменения. И ако през април 2023 г. броят на вписаните е 7200 души, то по последните публични данни към март 2025 г. това число вече гони 55 000 българи.

,,Мъжете развиват тези зависимости между 20 и 25 години, а жените - между 30 и 35 - коментира д-р Безинска. - А възрастовата граница пада все повече".