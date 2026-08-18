Пожарни дават изнесени дежурства в Павликенско, за да спират пламъци по-бързо

Две изнесени дежурства с противопожарна техника са организирани в Павликенско от началото на месеца, за да се реагира максимално бързо при запалвания в горещия август. Едното е в района на Мусина, Михалци, Стамболово, а другото – Батак, Сломер, Караисен, в близост и до главния път за Свищов. Това стана ясно в традиционния ден на кмета, който се проведе в Община Павликени.

Една от важните задачи беше набелязването на допълнителни превантивни действия за ограничаване на пожарите на територията на общината.

На срещата присъства и главен инспектор инж. Николай Александров, началник на сектор "Превантивна и контролна дейност" в РД ПБЗН – Велико Търново. Той отправи към кметовете апел за активна намеса, тъй като голяма част от случаите са от човешка дейност. От началото на месец юни до сега на територията на цялата област Велико Търново са регистрирани 186 пожара в сухи треви, от които 51 са в община Павликени. Наскоро, само в рамките на един уикенд 8 от общо 10 пожара в областта бяха в общината.

Тези запалвания представляват сериозна заплаха за имуществото и живота на гражданите на община Павликени, тъй като повечето са в близост до населените места, отбелязваа във фейсбук страницата си кметът на Павликени ингж. Емануил Манолов.

Контролен екип от РДПБЗН-Велико Търново осъществява обходи на територията на община Павликени и при констатиране на палене на огън или извършването на огневи работи се предприемат административно наказателни мерки. Кметовете на селата поеха ангажимент да припомнят на жителите, че всеки нарушител ще бъде санкциониран.

От своя страна Община Павликени поддържа в постоянно готовност високопроходимия пикап на Доброволното формирование, който е оборудван за пожарогасене.

Гл. инсп. Александров посочи, че пътните банкети на територията на община Павликени са поддържани и окосени, което също допринася да се намалят запалванията край пътищата.

Инж. Манолов напомня, че периодът от 01.04.2026 г. до 31.10.2026 г. е определен за пожароопасен сезон в горските територии на Община Павликени. Въведени са редица ограничения с цел превенция.

При констатиране на пожар незабавно сигнализирайте на единен европейски номер 112, призоваха властите.

По време на срещата с кметовете били обсъдени и други текущи въпроси, свързани с предстоящото кастрене на клони над пътищата от общинската пътна мрежа, увеличаващия се брой безстопанствени кучета в изоставени имоти и др., се посочва в публикацията.

Присъствието на срещата на председателя на Общински съвет – Павликени д-р Венцислав Георгиев и на ръководителите на дирекции и отдели в Общината допринася за по-добрата координация между всички звена и оперативното решаване на поставените проблеми.