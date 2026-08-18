ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джартов: Пожарникар е пострадал при гасене край се...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23409766 www.24chasa.bg

Ето кои са най-опасните плажове по Южното Черноморие

3008
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Плажът Силистар Снимка: Елена Фотева

Силистар, Бутамята, Северният плаж в Приморско, Харманите в Созопол и Обзор са сред най-опасните ивици по Южното Черноморие през август. Това каза пред БНР старши спасителят на Северния бургаски плаж Петър Русев.  

"Тук и нашият Бургаски северен плаж също е опасен. Всички тези ивици първо имат дълбоко дъно. Някъде имат подводни скали, имат и мостове, където се получава водовъртеж. Отделно посоката на вятъра. При нас е открито на север и затова вдига голяма вълна и се получава мъртво вълнение. Докато плажове като Сарафово – Юг, Поморие – Юг, там е просто е завет и много рядко вдигат червен флаг", обяснява той. 

Където е открито и има северен вятър, това подкопава дъното, след това вече започва да дърпа навътре и става или мелтем, или солган, добавя Петър Русев.

"Пък мелтемът е най-опасното, защото е хем има вълна, хем мъртво вълнение, и е същинска морска буря и вдига голяма вълна и просто смесва се пясъкът с водораслите и големи вълни са с голяма сила и с голям удар на мощ. Блъскат човека и той пада. Когато има мелтем, дори още от мокрия пясък те засмуква. И както си в един момент на брега, в следващия вече може да си зад шамандурата. И хората от паника, от бързото действие на водата, се плашат и започват да се давят", казва спасителят. 

Спазвайте флаговата сигнализация на ивиците и избягвайте посещението на неохраняеми плажове през август, съветва още Русев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Плажът Силистар

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък