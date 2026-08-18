Ето кои са най-опасните плажове по Южното Черноморие

Силистар, Бутамята, Северният плаж в Приморско, Харманите в Созопол и Обзор са сред най-опасните ивици по Южното Черноморие през август. Това каза пред БНР старши спасителят на Северния бургаски плаж Петър Русев.

"Тук и нашият Бургаски северен плаж също е опасен. Всички тези ивици първо имат дълбоко дъно. Някъде имат подводни скали, имат и мостове, където се получава водовъртеж. Отделно посоката на вятъра. При нас е открито на север и затова вдига голяма вълна и се получава мъртво вълнение. Докато плажове като Сарафово – Юг, Поморие – Юг, там е просто е завет и много рядко вдигат червен флаг", обяснява той.

Където е открито и има северен вятър, това подкопава дъното, след това вече започва да дърпа навътре и става или мелтем, или солган, добавя Петър Русев.

"Пък мелтемът е най-опасното, защото е хем има вълна, хем мъртво вълнение, и е същинска морска буря и вдига голяма вълна и просто смесва се пясъкът с водораслите и големи вълни са с голяма сила и с голям удар на мощ. Блъскат човека и той пада. Когато има мелтем, дори още от мокрия пясък те засмуква. И както си в един момент на брега, в следващия вече може да си зад шамандурата. И хората от паника, от бързото действие на водата, се плашат и започват да се давят", казва спасителят.

Спазвайте флаговата сигнализация на ивиците и избягвайте посещението на неохраняеми плажове през август, съветва още Русев.