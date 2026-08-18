Апелативен прокурор се самопредложи за ВСС, има още 2 кандидатури

Апелативният прокурор Пламен Евгениев от София се самопредложи за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС. Другите 2 кандидатури са на прокурор Иван Тасков от Софийската градска прокуратура и зам. - окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян Атанас Илиев.

Евгениев мотивира собствената си кандидатура с високите си нравствени и професионални качества и дългогодишен юридически стаж. От подадените от него документи става ясно, че той е работил над 25 г. в съдебната система и има "задълбочен опит" като прокурор и съдия.

С убеденост заявява, че със своите знания и умения може да допринесе за подобряване на работата на прокуратурата и на съдебната система, както и за възстановяване на доверието в тях. Категоричен е, че може да помогне и за преустановяване на порочните практики и за назначаването на отговорни позиции на "почтени, способни, отличаващи се професионалисти".

Целта му е да предложи на действащите магистрати мерки и приоритети, с които те да се солидаризират, описва той в документацията си. Обръща внимание на значението на личния пример, на съвестното и почтено упражняване на правомощията, на справедливото отчитане на интересите на всички работещи в съдебната система.

Евгениев поставя акцент и на идеите си за промени в структурата на прокуратурата и на начина на разпределение и управление на бюджета й. Според него обсъждането на бюджетните въпроси следва да се осъществява при активен диалог с останалите власти в държавата, с представителите на бизнеса и на синдикатите, в резултат на което да се премине от финансиран от данъците бюджет, към преимуществено финансиране от ползвателите на съдебни услуги при гражданските и административните дела, съответно от извършителите на престъпления и нарушения при наказателните и административно-наказателните дела.

Иван Тасков е номиниран от Теодора Златева от СГП, която се мотивира с притежаваните от него "нравствени, етични, професионални и лични качества" за член на ВСС, който със своя "висок професионализъм и морал" ще представлява и защитава интересите на магистратите, служителите и на съдебната система.

Той има над 30 г. юридически стаж в съдебната система. Кариерата му започва като помощник-следовател през 1995 г. и поетапно става следовател, зам. административен ръководител на Териториалното отделение на Следствения отдел към СГП, административен ръководите" на следствения отдел, както и прокурор в Софийската районна прокуратура. В момента е на същата длъжност в СГП.

В кандидатурата му акцент е значителния опит, който е натрупал при разследванията на криминални, общоопасни и икономически престъпления, по време на работата му в съответните отдели на СРП и СГП. Обърнато е внимание на неговия "безспорен авторитет сред колегите, на много добрите му комуникативни умения, толерантност и отзивчивост", както и на "мотивацията му да се ангажира с организационното и кадрово управление на съдебната власт".

Атанас Илиев пък е предложен за ВСС от Станчо Станчев – също зам.- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян. Той също се мотивира с притежаваните лични и професионални качества на кандидата, с неговата дисциплинираност, обективност и прецизност в работата като прокурор.

Илиев има 23 г. юридически стаж, от които 21 – в съдебната система. Кариерата му започва през 2005 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Пазарджик, след което е прокурор в Районните прокуратури на Велинград и Пловдив, където е бил и зам. - районен прокурор.

От 2013 г. до 2024 г. е говорител на Районна прокуратура – Пловдив. От 2024 г. досега е зам. - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян. В номинацията му има акцент на получените от него отличие „служебна благодарност", предметна награда за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения и отличие-знак „За заслуга", почетна грамота „Прокурор на годината" за 2022 г. и плакет на УС на Асоциацията на прокурорите в България за съществен принос в популяризиране дейността на прокуратурата при взаимодействие с медиите и повишаване доверието на обществеността в органите на съдебната власт.