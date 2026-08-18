Социалният министър в Пловдив: Родители на замесени в побоя над Кузев отказват да работят с нас

Вече има създаден механизъм за работа между социалните, полицията и образователната система, но ефектът му е различен в отделните населени места, заяви Ефремова

На арестуваните младежи ще бъде оказана психиатрична помощ

Част от семействата на замесени в побоя над Георги Кузев в Пловдив деца, които не са в ареста, са отказали съдействие от социалните, а при други е имало слаб интерес. Поради това няма как да бъде извършвана ефективна превантивна дейност.

Това заяви министърът на труда и социалните политики Наталия Ефремова, която е в Пловдив заради среща с ръководството на Регионалната дирекция "Социално подпомагане". Тя проверява какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или са били свидетели на убийството на Георги Кузев.

По думите й към момента с някои от тях вече е работено от Социалните и отдел "Закрила на детето". "На първо място трябва да подобрим доверието на цялото общество в институциите", заяви Ефремова. Добави, че друга основна задача е подобряването на координацията между институциите и системите, които имат ангажимент да защитават децата.

"В момента децата, които са задържани, са под полицейска закрила и се намират в ареста, поради което социалните служби на този етап не могат да предприемат мерки спрямо тях. След това предстои да им бъде оказана и психиатрична помощ", допълни министърът.

Ефремова посочи, че в момента се работи за изграждането на доверие и сред родителите, които се притесняват да се обръщат към социалните служби. "Подходът към тях трябва да бъде внимателен, за да се създаде усещане за подкрепа, а не за санкция", каза тя.

По думите й част от младежите, свързани със случая с Георги Кузев, са имали и предишни противообществени прояви. Министърът обаче отказа да даде повече информация за тях.

Според Ефремова евентуалното ограничаване на достъпа на децата до определени платформи едва ли само по себе си ще реши проблема, тъй като забраните могат да бъдат заобикаляни.

„Моите посоки са децата да се научат да правят разлика между добро и лошо, да им създаваме критично мислене и морален компас", каза социалният министър.

Вече има създаден механизъм за работа между социалните служби, полицията и образователната система, но ефектът му е различен в отделните населени места. ефремова обясни, че при случаите на противообществено поведение е необходима и законодателна промяна.

„Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните закони", заяви тя.

Социалният министър коментира и подготовката на новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. По думите й по темата е постигнат сериозен напредък, като голяма част от елементите, свързани с начина на формиране на минималното възнаграждение, вече са изчистени.

"Надявам се до края на тази седмица да имаме окончателни решения и от 2027 г. да имаме нов механизъм за формиране на минималната работна заплата", каза Ефремова.

Тя уточни, че към момента не може да се спекулира с конкретна цифра за размера на минималната заплата. Процедурно обаче от 2027 г. размерът й ще бъде определян по различен механизъм, основан на формулата, която в момента се разработва.