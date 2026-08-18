Вижте какво решава правителството утре

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1. Проект на Решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за одобряване становище на Министерския съвет по конституционно дело № 17 за 2026 г.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за приемане на План за действие (2026 - 2030 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Решение за извършване на цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставяни от почивни бази, хотели, бунгала, къмпинги, учебни бази, образователни центрове, спортни бази, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове, таласотерапевтични центрове, заведения за хранене и други обекти, стопанисвани от органите на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за администрацията, както и от държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за приемане на Доклад относно информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Решение за определяне на председатели на българските части на смесените междуправителствени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество и провеждането на двустранни работни консултации.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Решение за одобряване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Княжество Андора и Република Сан Марино, поотделно, от друга страна.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за одобряване на проект на Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Азербайджан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.

Внася: министърът на вътрешните работи

9. Проект на Решение за одобряване позиция и за даване на съгласие Република България да участва по Дело С-497/26, Европейската комисия срещу Република България, пред Съда на Европейския съюз, образувано по повод предявена искова молба на основание чл. 258, втора алинея и член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участие в неформално видеоконферентно заседание на Съвет на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи", проведено на 4 август 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на част от имот- публична държавна собственост за управление на Министерството на правосъдието.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Италианската република, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в град Сиена и консулски окръг, обхващащ територията на област Тоскана, и назначаване на Джанкарло Ара - италиански гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Италианската република със седалище в град Сиена и консулски окръг, обхващащ територията на област Тоскана.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за одобряване на Програма за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за периода 2026 - 2028 г.

Внася: министърът на външните работи

14. Проект на Решение за отмяна на Решение № 50 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на кандидатури за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на член 16 на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура и за организиране и провеждане на процедура за подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България.

Внася: министърът на правосъдието

15. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Научни изследвания", проведено на 21 юли 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница.

Внася: министърът на здравеопазването

17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 май до 30 юни 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

18. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Пето споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициатива JEREMIE в Република България и на Пето споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициатива JEREMIE в Република България.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация

19. Проект на Решение за приемане на Национална концепция за регионално и пространствено развитие 2026 - 2040 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Жп линия Видин - София", участък Видин - Медковец от проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец" в землищата на село Тополовец и село Дреновец, община Ружинци, област Видин.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

заместник министър-председателят и министър на финансите

21. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Монголия, подписана на 21 ноември 2025 г. в гр. София.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

22. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

23. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

24. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за 2026 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани поради повишените цени на газьол и торове във връзка с кризата в Близкия изток.

Внася: министърът на земеделието и храните

25. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2026 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

26. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Нешка Стефанова Робева с орден „Стара планина" първа степен.

Внася: министърът на младежта и спорта