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Изведоха детска градина и център за настаняване в Мездра заради пожара

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Пожарна Снимка: Архив

Изведоха деца от център за настаняване от семеен тип и детска градина в Мездра. Причината е пожарът, който гори на около 1 км от тях, северно от градското гробище. Това каза пред БТА зам.-кметът на Мездра Николинка Кътовска.

Според нея от центъра за евакуирани 14 деца с увреждания, а тези от детската градина са били изведени на разходка следобед, с осигурени храна и вода. Родителите им са били уведомени да дойдат да ги приберат.

Пожарът е на около километър от сградите, но децата са изведени като превантивна мярка за по-голяма сигурност и спокойствие, допълни Кътовска.

Тя обясни, че екипи на пожарната и полицията продължават работа по потушаването на огъня със съдействието на общината и общинското предприятие „Чистота", което осигурява допълнително вода с водоноски.

Пожарът е бил локализиран, но заради силния вятър се е разгорял отново и все още не е напълно потушен. Той се е разразил в район с лозя и зеленчукови градини със сезонни постройки.

Пламъците са обхванали четири постройки, които не са постоянно обитавани. Няма пострадали хора.

Пожарна

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