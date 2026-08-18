Борят се за живота на мъжа и жената, пламнали заради цигара на бензиностанция

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Лекарите в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" се борят за живота на жена и мъж след тежък инцидент на бензиностанция в Плевен, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение

Двамата са били транспортирани по спешност до болницата.

Те са сериозно пострадали и настанени за лечение в реанимация.

Състоянието на жената е много по-тежко. Когато състоянието й позволява, тя ще бъде оперирана, посочват от "Пирогов".

По-рано днес стана ясно, че около 8 часа сутринта мъж и жена са зареждали газ на бензиностанция в град Плевен. При излизането си от колата, жената запалила цигара и автомобилът пламнал.

Жената е с 65 процента изгаряния. Била е транспортирана с медицински хеликоптер до УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" в София.