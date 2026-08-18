Шишков: Готвим възлагане на чисто нов водопровод, който да захранва Ловеч и Плевен

В момента правим възлагане на чисто нов довеждащ водопровод, който ще захранва Ловеч и Плевен. Това съобщи в Плевен министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Според него старият водопровод е от 50-те години на миналия век и е в ужасно състояние

"Старото трасе не може да се ползва, защото то минава през частни имоти, през сгради. Това е част от онова наследство в строителството в България, правено очевидно без никакъв замисъл", заяви Шишков. И каза, че, за да бъде разрешен проблема с водоснабдяването в Плевен са взети дългосрочни, средносрочни и незабавни мерки.

"Тази година се разминахме с режим не само защото природата беше благосклонна, а защото бяха направени определени действия в тази посока. Работи се за пречиствателна станция, чрез която да се ползва водата от язовир Горни Дъбник", допълни той.

За започнатите проверки във ВиК сектора из страната, Шишков заяви, че навсякъде излизат данни за пълно безхаберие, а част от водоизточниците изобщо не се поддържат. Според него, за да бъде нормализирана ситуацията в сектора ще са нужни няколко години с "ударно проектиране, защото на места ще трябва да се и проектира, както и строителство". Част от основните проблеми са и довеждащите водопроводи и кладенците, от които се черпи вода.

Освен това министърът заяви, че се търси баланс между инвестиции във ВиК сектора и социално поносима цена за гражданите. Поискал е и справки за всички договори на ВиК дружествата извън преките им задължения, "за да видим къде са изтичали парите, водата е ясно къде е изтичала, въпросът сега е и парите къде са изтичали". Той съобщи, че предстои пресконференция за "течове през ВиК холдинга, които са касаели покупката на електричество".

Министърът коментира още, че цената на водата за българските граждани не е евтина, защото не се правят смислени ремонти и европейските средства не са се ползвали пълноценно, какъвто е обявеният по-рано от него днес случай в Шумен. Затова е необходимо да има баланс между социалната поносимост, която се изисква и по закон, и необходимите инвестиции.

„Прокурорска преписка – това ни очаква. Това е абсолютно сигурно. Нали не смятате, че ситуацията с Шумен и с водопровода ще се размине без прокурорска преписка. Надяваме се прокуратурата да започне да работи. Защото и магистрала „Хемус" е там. Сега се оказва, че и голяма част от ВиК отрасъла в Северна България ще отиде там. Като че ли в този регион умишлено някой се е старал единствено и само да краде. А не да изгражда, да прави нещо смислено", заяви министърът.

По отношение на сигналите в прокуратурата за участъци 4 и 5 от АМ „Хемус" Иван Шишков напомни, че е направил всичко възможно, включително е провел среща с и.д. главния прокурор, на която е апелирал прокуратурата да приключи проверките. Той изрази очакване за издаване на обвинителни актове, които да изяснят ситуацията на общество, а строителството на магистралата да продължи.

„Направихме нещо, с което да спечелим време и да икономисаме пари за българските граждани", каза още регионалният министър по отношение на прекратената поръчка за инженеринг за участъка Бяла – Велико Търново от бъдещата магистрала „Русе – Велико Търново. И обърна внимание, че иначе е щяла да се повтори ситуацията с магистрала „Хемус", при която „не правим ПУП-ове, не правим процедури, но искаме да правим поръчки и да раздаваме парите напред".

„Втори лот на „Хемус" е до никъде, не е стигнала до Плевен, Ловеч. Приказките от джипката ни докараха дотам, че да имаме първи и трети лот и да нямаме втори. После да имаме незаконно строителство на четвърти лот, да нямаме нищо в пети и шести лот. За седми и осми лот имаме само раздадени пари, нищо повече. Разбира се, и за другите лотове бяха раздадени пари. Един човек ни убеждаваше колко много строи. Аз лично бях от излъганите. Втори лот е в много начален стадий", обясни министърът в отговор на въпрос за изграждането на аутобана. И допълни, че забавянето на строителството на участък 2 прави безсмислено трасето до пресичането с пътя Плевен – Ловеч. „Безсмислено е да строим 9-и лот, защото след като нямаме проект за 7-и и 8-и, ще дадем едни пари и ще направим една магистрала, която ще стигне в нищото", подчерта Шишков. През следващата седмица предстои работна среща, на която да бъдат обсъдени действия, за да започне истинско проектиране на обходния път на Плевен, съобщи също той.