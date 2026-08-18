Корояди и пожари съсипват парка „Врана", общината с празни обещания

Паркът „Врана" загива, изправен пред сериозни рискове като корояди и пожари, а обещаните действия от страна на Столична община се бавят. За това алармира Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна" в официално изявление с настояване за незабавни мерки за опазване и възстановяване на уникалния парк-музей.

На 4 август представители на фонда са се срещнали с кмета на София Васил Терзиев, за да представят предложения за спешно опазване, възстановяване и устойчиво управление на парка. Два дни по-късно е проведена и среща на територията на „Врана", на която, според фонда, е било обещано срещите да продължат регулярно през две седмици, за да се следи напредъкът.

Въпреки проведените срещи и поетите ангажименти, през последните две седмици на практика не са предприети никакви действия на терен. В изявлението на фонда се посочва, че през последните 14 дни, въпреки поетия ангажимент от страна на кмета Терзиен, никакви служители на общината не се появили в парка.

Освен, че парка е нападнат от корояди, последния месец в парка пламнаха и няколко огнища на пожари, при които се установи, че пожарните хидранти не функционират. Допълнителен проблем е и недостатъчната охрана на огромната територия с ценна растителност, биологично разнообразие и историческо наследство.

От Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна" настояват Столична община незабавно да предприеме шест конкретни стъпки. Сред тях са цялостен оглед и обследване на парка, започване на регулярни дейности по поддържането му, включително косене, подкастряне и отстраняване на опасни клони и дървета. Настоява се също да бъдат възстановени всички пожарни хидранти и противопожарни съоръжения и до приключването на ремонта да бъдат осигурени временни мерки за пожарна безопасност. Другото ключово искане е възстановяването на постоянната физическа охрана с минимален състав от шестима служители, включително вътрешно патрулиране. При невъзможност това да бъде организирано, фондът предлага да се търси съдействие от СДВР.

Сред предложенията е и възлагането на независима експертна оценка на щетите и изготвянето на дългосрочна програма за възстановяване и опазване на растителността и биологичното разнообразие.

Фондът настоява още да бъде възстановено самостоятелното специализирано звено „Парк-музей Врана", съществувало до 2013 г., със собствен екип от специалисти по ботаника, ландшафт, паркови растителни и техническо оборудване. Последното искане е Столична община да представи публичен план с конкретни действия, срокове, отговорни лица и финансов ресурс.

Паркът „Врана" е място с историческо, културно и природно значение, включващо ценен дендрологичен комплекс и уникална паркова и ботаническа територия. Именно затова от фонда призовават проблемът да не бъде оставян на нивото на поредните обещания и срещи.

„Историческото значение на парк „Врана" изисква не обещания, а незабавно спасяване", се казва в позицията на Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна".

Въпросът сега е дали Столична община ще предприеме реални действия, преди щетите върху парка да станат още по-тежки и възстановяването му да се превърне в значително по-трудна и скъпа задача, коментираха от настоятелството. Според тях обаче отговорът не може да чака, защото „Врана" е част от историята на София, която не бива да бъде оставена да изчезне.