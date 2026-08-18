Джартов: Пожарникар е пострадал при гасене край село Тлачене

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Сърбия не е искала помощ от България с огъня

Един пожарникар е пострадал при гасенето на пожар при село Тлачене, Врачанско. Това съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На този етап няма информация за други пострадали и жертви при пожарите.

"Димът, който навлезе на територията на България, всъщност дойде от пожари, които се намират на територията на Албания и Сърбия", посочи той относно сигналите за задимяване в различни части на столицата днес.

„Колегите от Сърбия споделиха, че има по-голям пожар в близост до Белград. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) споделиха, че димът над страната ни идва и от пожари в Албания. Източникът не е един пожар, а множество", коментира той.

По думите му все още е трудно да се каже каква е причината.

„Когато говорим за други държави, не се намесваме по отношение на причините. За нас е важно да знаем дали има опасност за нашата територия и нашето население. В момента такава няма", заяви Джартов пред bTV.

„Към момента не се налага да предприемаме действия, защото основният пожар е твърде далеч от нашата граница", посочи той и добави, че Сърбия не е искала помощ от България с огъня.

Джартов сподели, че в момента усилията им са съсредоточени върху овладяването на пожара в Мездра.

„На територията на област Враца има общо четири пожара, които ни създават проблеми. Това се дължи основно на силния вятър. Така че първо да овладеем тези пожари, след това вече ще се установят конкретните причини за тях".

„Обикновено евакуациите се организират изцяло с превантивна цел", каза Джартов.

„73 са произшествията, на които реагираме. Голяма част са свързани с пожари", посочи той.

Той коментира и опасността от това пожарът в Мездра да подпали автоморга.

„Обикновено, когато огънят навлезе в такива обекти, пожарът се развива сериозно. Има обилно задимяване, което води до тежки последици. Нашите усилия са на първо място да преустановим разпространението на тези пожари към населените места и обектите, след което вече постепенно да ги овладеем по останалите фронтове".