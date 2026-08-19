Над 1,8 млн. евро взеха партиите за първите 2 месеца живот в парламента (Графика)

Субсидията на "Прогресивна България" отива основно по сметките на социалдемократите на Елена Нонева - също както при "Промяната" в началото

4,33 млн. евро годишно се полагат на формацията на Радев

1 810 728 евро струват партиите на държавата за малко повече от два месеца. Толкова е размерът на първия транш от субсидията, която са получили парламентарните сили от изборите на 19 април до края на юни, както и двете партии, които минаха 1% на вота. Държавата превежда на тримесечие сумите, които заделя за издръжка на политическите формации.

За своите 93 дни живот досега - от конституирането си до излизането в лятна ваканция, 52-ото НС е провело 39 заседания. А от старта си до юни, т.е. за двата месеца, за които партиите в него ще получат държавната субсидия, избраниците

са заседавали 24 пъти

По-голямата част от сумата - 1,68 млн. евро, естествено, са за шестте парламентарни формации - “Прогресивна България”, ГЕРБ, ПП, ДБ, ДПС и “Възраждане”.

Под чертата, но с над 1% от гласовете, което по закон им дава право на субсидия, през април останаха МЕЧ и “Величие”. Така партията на Радостин Василев е захранена с 66 136 евро през юни, а “Величие” - с 63 647 евро. БСП също беше над 3%, но се яви на вота в коалиция и така загуби правото си на пари и безплатна сграда за централа от държавата.

Със Закона за държавния бюджет, приет в последните дни преди ваканцията на депутатите, бе разписан и

нов размер на държавната субсидия

До края на 2025 г. политическите формации получаваха по 8 лева на глас, които с влизането на еврото от 1 януари вече се равняваха на 4,09 евро. С приетите сега промени обаче тази сума важи само за периода от 1 януари до 29 април.

От 30 април, когато би първият звънец на 52-ото НС, сумата е 3 евро на глас и тя ще важи до края на годината.

В бюджета е разписано още, че държавната субсидия на партиите за 2026 г. трябва да е до 8,96 млн. евро, които не могат да бъдат изразходвани за други цели. Тя се отпуска от Министерството на правосъдието на 4 транша годишно.

Най-голямата сума в този парламент логично е и за най-голямата група - “Прогресивна България” има 131 депутати, след като бе подкрепена от 1 444 920 избиратели. Така

ПБ е получила от държавата 914 416 евро

В този парламент обаче Румен Радев влезе в коалиция и с регистрацията на 3 малки партии, а едва преди няколко седмици неговата получи “Да” от съда и беше вписана в регистрите като партия. Затова и държавната субсидия е разпределена по сметките на трите малки.

Любопитно е, че най-голямата част се превежда на ПД “Социалдемократи” - 896 128 евро. Това означава, че формацията начело с Елена Нонева

е дала “назаем” на Радев не само регистрацията,

но и сметката си, по която се превежда почти цялата сума. Това е видно от данните, публикувани на сайта на Министерството на правосъдието. За Социалдемократическата партия и движение “Нашият народ” са отделени по 9144 евро.

Всъщност това е добре позната схема, използвана още от царското движение НДСВ през 2001 г., което се яви в коалиция с “Оборище” и Партията на българските жени, а жълтата партия бе регистрирана година по-късно.

През есента на 2021 г. същото ПД “Социалдемократи” отново беше мандатоносител, но на “Продължаваме промяната”. Тогава Кирил Петков и Асен Василев също още нямаха партия и участваха в изборите със социалдемократите, ВОЛТ и СЕК. При първата държавна субсидия, която вземат - за периода от 14 ноември до 31 декември 2021 г., най-голямата част от сумата е преведена по сметката на партията на Елена Нонева - над 637 хил. от общо 708 хил. лева за коалицията ПП, става ясно от архивите на сайта на правосъдното министерство. За разлика от настоящия мандат тогава Нонева не беше депутат. В началото на 2022-а ПД “Социалдемократи” (ПДС) напусна коалицията заради противоречия с политиката на кабинета “Петков” и основната част от траншовете започнаха да влизат в сметката на ВОЛТ на Настимир Ананиев, но парите се ползваха от “Промяната”. Въпреки напускането до края на мандата на 47-ото НС през август 2022 г. на ПДС са преведени още над 202 хил. лв.

Сега Нонева и Радев си имат доверие и тя е получила в партийната си сметка основната част от първата субсидия на управляващите. При 4 пълни транша на ПБ ще се полагат 4 334 760 евро годишно по новата “цена” от 3 евро на глас. Ако се беше запазила досегашната сума от 4 евро на глас, щеше да е с 1,5 милиона повече.

От орязването партиите

ще спестят на бюджета над 2,3 млн. за 2026 г.,

сочат сметките на управляващите.

274 502 евро е получила коалицията ГЕРБ-СДС от началото на мандата, като по-голямата част от сумата логично е за партията на Бойко Борисов.

Като коалиция, защото така се явиха на изборите, получават държавната си субсидия и ПП-ДБ, въпреки че сега са две отделни групи в парламента. Общо те са взели 258 737 евро. От тях 111 878 евро са за “Продължаваме промяната”, “Да, България” взема почти 98 хил., а ДСБ - близо 49 хил.

ДПС са получили към 146 хил., а “Възраждане” - 87 296 евро. Близо 1 млн. държавна субсидия са взели в предишния парламент хората на Слави Трифонов. Тошко Йорданов (на снимката) бе шеф на групата на ИТН. Снимка: Румяна Тонева

Близо 14 милиона за формациите от 51-ото НС

13 890 804 евро са получили от държавата партиите и коалициите от 51-ото народно събрание от изборите на 27 октомври 2024 г. до 18 април тази година, става ясно от публикуваните отчети.

До края на 2025-а сумата бе изчислявана в левове и беше 21 640 111 лв. За тази година траншовете вече са в евро, затова “24 часа” преизчисли и останалата част от субсидията по фиксирания курс от 1,95583 лева за 1 евро.

За своите близо 17 месеца живот бившият вече парламент е заседавал 154 пъти. 51-ото НС започна работа не с първия звънец на 11.11.2024 г., а два месеца по-късно - докато политическите сили се споразумеят за съставянето на управленско мнозинство зад кабинета “Желязков”. Последното му заседание беше на 19 март тази година - ден преди предизборната кампания. Но парите от хазната се изплащат от избори до избори, а не от старта на новия парламент, затова партиите от 51-ото НС са получили субсидия до 18 април.

3 880 317 евро са отишли при ГЕРБ и СДС в миналия мандат, делят ги спрямо броя на депутатите и тежестта на формациите.

Другите две сили, които управляваха заедно с ГЕРБ в кабинета “Желязков” - ИТН и БСП, са взели съответно 997 396 и 1 113 259 евро. БСП влезе в предходния парламент с най-голямата коалиция - широкото ляво обединение от 17 формации, но всъщност взимаше цялата субсидия, защото партньорите ѝ нямаха депутати.

ПП и ДБ бяха една група, но също деляха субсидията на три с ДСБ - общо над 2 млн. евро.

Почти 1,96 млн. евро са преведени на “Възраждане” като трета сила в 51-ото събрание. 693 862 е била субсидията на ДПС-НН, МЕЧ на Радостин Василев е взела над 560 хил. евро. А всички пари на алианса на Ахмед Доган - над 1 млн. евро, са отивали в сметките на Земеделския народен съюз, става ясно от публикуваните данни.

До март 2025 г. “Величие” получаваше субсидия като извънпарламентарна сила, тъй като с 3,999% остана на 21 гласа от 51-ия парламент. Но след решението на Конституционния съд влезе в него и така хората на Ивелин Михайлов са разполагали с близо 490 хил. евро от държавата.