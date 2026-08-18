Почина музикантът Боян Христов, за чието лечение Дънди дари парите от “Капките” (Обзор)

Артистичната гилдия загуби талантлив събрат - музикантът и текстописец Боян Христов си отиде след дълга битка с тежко онкологично заболяване. Ако музиката, която написа за едни от най-известните ни певци, можеше да спасява, със сигурност щеше да е жив. Колеги, приятели, близки не стояха безучастни - с кампания събраха средства за лечението му в Турция, а после и на родна земя.

Сред най-щедрите дарения беше това на неговия състудент и приятел - актьора Даниел Пеев-Дънди, който спечели големия приз в 14-ия сезон на формата “Като две капки вода” тази пролет. Наградата беше нов електромобил, който той продаде и преведе всички средства по сметка за лечението на Боян Христов. Благородният жест му отреди място сред достойните българи, които “24 часа” отличи през юни на поредната годишна церемония. Актьорът Даниел Пеев-Дънди на тазгодишната церемония “Достойните българи”, сред които влезе с жеста си към Боян. СНИМКА: “24 ЧАСА”

“Цената на автомобила, който спечелих в “Капките”, е в пъти по-голяма от хонорара, който получих за участието си там. И това

някак си ми беше като сделка с Господ

Дни преди финала на “Капките” си бях казал, че ако наистина спечеля, ще помогна на човек да се оправи и в полезрението ми никога да не попадат хора, които страдат от най-коварната болест на века. Тази е основната причина, поради която постъпих така - защото всички ние в семействата си имаме по някой, който поне веднъж е страдал от тази болест. Аз също не съм изключение”, заяви тогава гласовитият актьор в интервю за “24 часа”.

Сега, след кончината на Боян, споделя, че му е мъчно, “защото всички опитахме да го спасим”. Дънди поддържал през цялото време контакт с жената до Боян Христов.

Двамата били в един випуск в НАТФИЗ. Боян - при покойната Снежина Танковска, Даниел - при покойния Стефан Данаилов .

“Докато учехме за голямата сцена, си говорехме и за музика, гледали сме си нещата, също - студентските простотии. Но не сме играли на една сцена с него -, сподели актьорът - Даваше ми идеи: “Ти с твоя глас можеш да пееш това”. Или “Я пробвай на изпита така”. Помагал ми е в тези неща, защото в НАТФИЗ всеки учи и пеене.”

Боян произхожда от музикално пловдивско семейство

- майка му е класически музикант, а баща му свири в група. Вероятно генът е сред причините да му върви с композиране и аранжименти.

“Работеше с Мария Илиева, Любо Киров, Поли Генова, Михаела Филева, Хилда Казасян, Мариана Попова. Всъщност той стои зад някои от най-големите хитове на българската попсцена. Голям, най-добрият! Винаги е подкрепял младите, на всеки, който се пробва с нещо, винаги е казвал: “Много ме кефиш!”. Не беше от тези, които те мачкат: “Нищо няма да стане от теб!”, тъгува Дънди.

“Не сме били в едни и същи приятелски кръгове, а и аз в ранната си младост не съм се занимавал с музика. Но му се носеше славата на изключителен и много готин човек. Като разбрах за болестта му, много исках да го подкрепя и го направих!”, каза още актьорът.

Според него каквото е останало от събраните за лечение на Боян средства, вероятно

ще бъде дарено за лечение на други тежко болни

Даниел Пеев, който развълнува хиляди с жеста си към Боян, сега повтори същото, което каза и на церемонията “Достойните българи” в края на юни тази година: “Надявам се всички около мен да са здрави - това е най-важното, а не кариерите и наградите”.

Хилда Казасян също е от популярните личности, които помагаха на Боян в битката му с коварната болест. “Изключително

добро същество, почти ангелско, с невероятен талант и с невероятно усещане за съпричастност

Притежаваше особено милосърдие, доста непривично за днешно време”, каза за него джаз певицата.

Хилда разказва, че за нея е било огромно удоволствие да работи с Боян Христов. Той е автор на музиката на песента ѝ “Различна”. Написал я за съвсем кратко време, държали връзка по телефона, докато обсъждали текста, и само след два часа ѝ пуснал готова мелодията.

