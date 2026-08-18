Инсинератор за гориво от боклук може да бъде направен в община Елин Пели

Инсинератор за така нареченото гориво от боклук — RDF, може да бъде направен в съседната на София община Елин Пелин. Инвестиционното предложение е на фирмата оператор и собственик на съоръжение за изгаряне в Девня, съобщава Mediapool.

Капацитетът на съоръжението е 200 000 тона RDF на година.

Представители на инвеститора обявиха във вторник на среща в община Елин Пелин, че идеята им е да предложат решение за регионалния проблем с боклука на "Елин Пелин, Горна Малина и София". Така излиза, че в евентуалното бъдещо съоръжение ще използва основно софийски боклук. А процесът бил "газификация", а не "инсинерация". При този процес отпадъците се награвят, но не изгарят напълно.

Представителите на инвеститора обявиха, че до момента не са водили разговори със Столичната община, тъй като все още са на етап интерес за инвестиционно намерение.

Капацитетът на завода за отпадъци на София е до 180 000 тона RDF гориво на година. Въпросното гориво се получава след преработка на битовите боклуци на столичани.

Първоначалната идея при строежа на софийския завод за отпадъци беше като следваща фаза да се направи инсинератор за RDF към "Топлофикация София". Проектът предизвика негативни реакции и в крайна сметка тотално пропадна.

Остава обаче проблемът къде и как да се оползотворяват преработените отпадъци на столицата. Миналата седмица Столичната община за пореден път беше глобена заради натрупаните на непозволени места тонове RDF. Цялостно решение за оползотворяването на горивото, за което се плащат милиони за изгаряне в циментовите заводи и в други топлофикации, към момента не е представено. Подобна технология, като предлаганата за проекта в Елин Пелин, неофициално се обсъждаше и в София, но на площадката на завода за боклука в село Яна.

Освен софийските отпадъци, идеята е инсинераторът да преработва и отпадъци от общините Елин Пелин и Горна Малина, които обаче са в пъти по-малко — общо около 16 000 – 17 000 тона на година. Двете общини не произвеждат RDF и нямат инсталации за това. Инвеститорът обещава да направи съоръжение за разделяне на боклука и за производство на RDF от годните за това количества.

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов на няколко пъти обясни, че това е начинът да се реши сериозният проблем с боклука в общината, чието депо било с надхвърлен отдавна капацитет.

Община Елин Пелин предлага дружеството да получи право на строеж върху общински терен от около 72 000 кв. метра. Там трябва да се направи съоръжение с капацитет 200 000 тона RDF на година.

На среща във вторник в община Елин Пелин представителят на инвеститора Станислава Евтимова обясни, че "чрез термохимично разлагане RDF-ът ще се редуцира като количество" и така ще се получава сингаз (синтетичен газ). Идеята е да се използва за газификация. Освен това чрез преработка от него се получавал и нисковъглероден метанол, който пък се ползва като корабно гориво и въобще в транспорта.

"Дошли сме с мир, с добро да заявим интерес към инвестиционно намерение. Дори не сме на етап инвестиционно намерение", обясни управителят на "Он Енерджи" Станислава Евтимова. При представянето тя обясни, че става въпрос за система с най-модерни технологии.

"Имаме отпадък, който е проблем, от друга страна, имаме възможност да трансформираме с най-добрите техники това в енергия", обясни Станислава Евтимова. Тя добави, че финансирането за проекта може да дойде от "фондовете на ЕС и от Европейската инвестиционна банка". Задължително ще се мине през процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). "При проектирането и изграждането ще включим опита на чуждестранни партньори", коментира Станислава Евтимова. И обясни, че конкретната технология и параметри ще са ясни на следващ етап.

Инвестицията се оценявала между 300 и 400 милиона евро.

Не стана ясно за какво точно ще се използва енергията, произведена от евентуалното бъдещо съоръжение.

Собственикът на фирмата инвеститор Васил Проданов обясни, че дали заводът ще се прави точно на това място, зависи от община Елин Пелин. След това щели да са ясни и повече подробности.

Станислава Евтимова добави, че за да може да се направи проучване, анализ и така нататък за съоръжението, трябва да има право върху терен в района. А общинският съвет иска отговори, които анализите могат да дадат, за да вземе решение да даде право на строеж, за да започне въобще проучването.

Макар и на начален етап, предложението предизвика недоволство и безпокойство както в община Елин Пелин и близките населени места като Равно поле и Нови хан, така и в София и близките села Лозен (всъщност е най-близо до бъдещото съоръжение) и Казичене. Въпроси по предложението има и районният кмет на "Панчарево" Евгения Алексиева.

Предложението да се подпише споразумение с частното дружество "Он Енерджи", което е част от групата, собственик на инсинератора за опасни отпадъци в Девня, беше внесено от община Елин Пелин в края на юли. В него се казва само, че общината ще даде право на строеж върху общински терен в землището на Равно поле за изграждането на "Интегрирана система за кръгово енергийно и въглеродно оползотворяване и производство на електрическа енергия и е-метанол". В публикуваните на сайта на община Елин Пелин документи няма други подробности.

Имаше няколко обсъждания в общинския съвет на Елин Пелин и се стигна до среща с инвеститорите, насрочена за вторник. На нея основните въпроси бяха за това откъде ще идва отпадъкът и какви замърсители ще се изхвърлят от бъдещото съоръжение. Кметът на Елин Пелин защитава предложението като единствената възможност за решаване на проблемите с боклука в общината. И обяви, че не се притеснява от непопулярни решения.

На няколко пъти заяви, че не ставало въпрос за случаен инвеститор, а за доказана фирма, "построила петте завода за боклук в Копенхаген". В Копенхаген има един завод за отпадъци, за който няма информация да е проектиран, строен или пък да се оперира от българска фирма. Основен проектант на съоръжението е фирмата Ramboll, която беше основен консултант и на Столичната община при подготовката на завода за боклука и провалилия се инсинератор към "Топлофикация София".

Ивайло Симеонов обяви, че е готов да организира посещения на граждани в Девня, където да разгледат работещия инсинератор на фирмата "ЕкоСейф". Добави, че ако трябва, ще се направят посещения и в Копенхаген, и в други страни.

Представителите на "Он Енерджи" обясниха, че дружеството е създадено за конкретния проект. То е част от група, към която е и дружеството "ЕкоСейф", което оперира инсинератора за опасни отпадъци в Девня. Фирмата работи средица общини в страната.

По документи собственик на "Он Енерджи" през няколко фирми е Симона Василева Проданова. На срещата във вторник като собственик беше представен Васил Проданов. Проданов обясни във вторник на срещата в Елин Пелин, че компаниите му имат "проект във Варна, развиваме проект в Стара Загора, този в Елин Пелин и предстои още един в Южна България". Според него с тези четири съоръжения щялда се реши проблемът на България с депонирането на отпадъци, тъй като в тези съоръжения можело да се оползотворяват боклуците от цялата страна.

Допреди няколко месеца управител на "Он Енерджи" е била Павлета Пеловска, която сега е зам.-министър на регионалното развитие. Тя е напуснала дружеството малко преди кабинетът на Румен Радев да встъпи в длъжност.

Бъдещото инвестиционно намерение трябва да мине през одобрението на държавните екологични органи. Преди това то трябва да получи зелена светлина от общинския съвет в Елин Пелин. За вторник беше насрочено съвместно заседание на две комисии към него, на което да се гласува предложението на кмета Ивайло Симеонов. То трябваше да започне в 17 часа, но се забави заради обсъждането с граждани и общински съветници. В последствие на комисията предложението беше отхвърлено, но окончателното решение ще се вземе на предстоящо заседание на общинския съвет на Елин Пелин.