Върнаха в ареста шефа на ВиК-Несебър, обвинен за 8000 евро подкуп

Шефът на ВиК-Несебър Свилен Станчев се върща в ареста. Това стана с решение на Апелативния съд в Бургас, който измени мярката му от "домашен арест" след протест на прокуратурата.

Преди месец Станчев бе арестуван по обвинение за получаване на подкуп в размер на 8000 евро от собственик на имот в с. Кошарица, за да го свърже с водопреносната мрежа. После бе пуснат вкъщи с електронна гривна, но прокуратурата оспори домашния му арест. Днес апелативните магистрати отмениха предишното решение на съда и го замениха със "задържане под стража".

Освен случая със Свилен Станчев върви и друго разследване за злоупотреби във ВиК-Бургас, по което обвиняем е шефът на ВиК-Бургас Христо Мирчев с още трима души, между тях и областния лидер на ДПС Христо Широков за участие в организирана престъпна група.