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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23410479 www.24chasa.bg

Върнаха в ареста шефа на ВиК-Несебър, обвинен за 8000 евро подкуп

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Шефът на ВиК-Несебър Свилен Станчев се върща в ареста. Това стана с решение на Апелативния съд в Бургас, който измени мярката му от "домашен арест" след протест на прокуратурата. 

Преди месец Станчев бе арестуван по обвинение за получаване на подкуп в размер на 8000 евро от собственик на имот в с. Кошарица, за да го свърже с водопреносната мрежа. После бе пуснат вкъщи с електронна гривна, но прокуратурата оспори домашния му арест. Днес апелативните магистрати отмениха предишното решение на съда и го замениха със "задържане под стража".

Освен случая със Свилен Станчев върви и друго разследване за злоупотреби във ВиК-Бургас, по което обвиняем е шефът на ВиК-Бургас Христо Мирчев с още трима души, между тях и областния лидер на ДПС Христо Широков за участие в организирана престъпна група.

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