Връчихме нота на Белград с искане за информация за огнището на пожара

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Предложена е и помощ за гасенето

Посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, намиращ се в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаване на пожара. Това съобщават от министерството на външните работи (МВнР) на сайта си във връзка с пожара в Сърбия, вследствие на който имаше задимяване и в няколко български общини.

Българските дипломатически представителства в Белград и Ниш са в постоянен контакт с компетентните сръбски власти, казват от МВнР.

Във връзка с констатирано силно задимяване на българска територия в части от Софийска, Кюстендилска и Пернишка област, предизвикано от горски пожари на територията на Република Сърбия, МВнР предприе спешни действия за изясняване на ситуацията, пишат от външното министерство.

От МВнР казват, че ще информират своевременно обществеността за развитие на обстановката.

Силно задимяване заради пожар в Сърбия беше регистрирано по-рано днес в седем общини в Софийска и Пернишка област. Системата BG-Alert беше задействана в Костинброд заради задимяването.

Разбра се, че сръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна.

По-рано днес, директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов заяви, че Сърбия не е искала помощ от България с огъня.

Данните показват тенденция към понижение на концентрациите на фини прахови частъци ФПЧ10 в автоматичната измервателна станция „Надежда".

Към 16:00 часа е отчетена концентрация от 64 микрограма на кубичен метър при норма 50 микрограма за 24 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във връзка със задимяването в София-област заради пожар в Сърбия. По-рано, в 12:00 ч., са измерени 100 микрограма на кубичен метър, допълниха от министерството.

Вече е поставена мобилната автоматична станция до сградата на общината в Драгоман. Към момента не са отчетени превишения на нормативно установените стойности за останалите наблюдавани показатели – озон (O₃), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO₂) и серен диоксид (SO₂).

Регионалната инспекция по околната среда и водите в София и Изпълнителната агенция по околна среда продължават да следят в реално време развитието на ситуацията.

Актуалните данни от автоматичните измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух можете да видите тук.