Заловиха шофьор с фалшива книжка край Стамболийски, осъдиха го

Тя била издадена на името на друг човек на 10 септември 2025 г.

С условна присъда от 5 месеца и изпитателен срок от 3 години се сдоби мъж, използвал фалшиво свидетелство за управление на МПС. За негова сметка са и разноските по делото, които са на стойност 238 евро.

На 31 март т. г. той бил спрян за проверка от "Охранителна полиция" към Районното в Стамболийски. Показал книжката си, а проверка на униформените установила, че тя е фалшива и дори е издадена на името на друг човек на 10 септември 2025 г.

Районният съд в Пловдив е приел, че подсъдимият е знаел, че документът е фалшив, но въпреки това го е използвал пред полицията. Затова го е признал за виновен за използване на неистински официален документ.

Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено и не подлежи на обжалване.