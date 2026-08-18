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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23410939 www.24chasa.bg

Заловиха шофьор с фалшива книжка край Стамболийски, осъдиха го

Мая Вакрилова

[email protected]

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Тя била издадена на името на друг човек на 10 септември 2025 г.

С условна присъда от 5 месеца и изпитателен срок от 3 години се сдоби мъж, използвал фалшиво свидетелство за управление на МПС. За негова сметка са и разноските по делото, които са на стойност 238 евро. 

На 31 март т. г. той бил спрян за проверка от "Охранителна полиция" към Районното в Стамболийски. Показал книжката си, а проверка на униформените установила, че тя е фалшива и дори е издадена на името на друг човек на 10 септември 2025 г.

Районният съд в Пловдив е приел, че подсъдимият е знаел, че документът е фалшив, но въпреки това го е използвал пред полицията. Затова го е признал за виновен за използване на неистински официален документ.

Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено и не подлежи на обжалване.

Полиция

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