Съдът остави в ареста трима побойници на полицаи в Пазарджик

Пазарджишкият Окръжен съд остави за постоянно в ареста Васил Киров (20), Г.Георгиев (22), Георги Благов (45), които нападнаха в Звъничево полицейски служители преди дни. Магистратите потвърдиха определението на Районния съд в града.

Васил Киров и Георги Благов са обвинени за нанасяне на леки телесни повреди на полицейски служители по повод изпълнение на служебните им задължения. На Георгиев, който е от град Стрелча, е повдигнато обвинение за закани за убийство на полицейски служители по повод изпълнение на службата им по опазване на обществения ред.

На 10 август 2026 г. около 23:30 часа бил подаден сигнал на тел. 112 за това, че в с. Звъничево се нарушавала нощната тишина заради пусната силна музика, съобщиха от прокуратурата.

На място пристигнали полицейски служители, които отправили предупреждение за намаляване на шума. През това време покрай тях преминал мотопедист, който управлявал превозното средство с опасна скорост. Служителите на МВР го застигнали и спрели, при което около тях се събрало множество от хора.

Част от тях възпрепятствали проверката на полицейските служители. Мотопедистът успял да избяга, а в това време настанала суматоха и блъскане, при което били причинени леки телесни повреди на петима полицейски служители, както и повреди на патрулен автомобил от удари по капака. Установено е, че извършители на деянието са тримата обвиняеми.

Окръжният съд прецени, че първоинстанционният съд правилно е съобразил събраните доказателства по делото. Налице е обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъпленията, както и че съществува реална опасност да се укрият, както е взета предвид и обществената опасност на деянията.

Определението е окончателно.