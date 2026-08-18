5 лешояда са отровени в Национален парк „Централен Балкан“ (Снимки)

Пет лешояда били са отровени в Национален парк „Централен Балкан“. Сигналът е подаден от Сдружение „Зелени Балкани“. Експертите от парковата охрана незабавно са реагирали. Установени са три черни лешояда (картали) и един белоглав лешояд, загинали заради отравяне. Открит е и втори белоглав лешояд в критично състояние, за който се осигурява спешна ветеринарна помощ. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Птиците са намерени в района на парков участък „Калофер“, край зимния маршрут от Паниците до връх Ботев. Мястото е високо в планината и е трудно достъпно. Те са „открити до труп на крава, в която вероятно е поставена отрова“. По случая се води разследване. Предстои и аутопсия на птиците. СНИМКА: Сайт на Министерството на околната среда и водите

В момента протича съвместна проверка на терен и на място са служителите на дирекцията на националния парк, Регионалното полицейско управление - Карлово, Областната дирекция по безопасност на храните - Пловдив и експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Обезопасява се теренът, за да се установи дали има поставени отрови и на други локации. При обходите следва да се провери дали има още загинали животни. СНИМКА: Сайт на Министерството на околната среда и водите

Уведомен е и сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към Главна дирекция „Национална полиция“ в МВР. СНИМКА: Сайт на Министерството на околната среда и водите

От МОСВ посочиха, че посегателството срещу защитени видове е наказуемо, като се предвижда лишаване от свобода до пет години и глоби до 11 хил. евро. „Такъв вид действия имат утежняващ характер, тъй като са извършени в строго защитена територия – категория „национален парк“ според Закона за защитените територии“, уточниха от министерството и подчертаха, че случаят нанася сериозна щета и на 30-годишните програми за възстановяването на популациите на тези видове в България. СНИМКА: Сайт на Министерството на околната среда и водите

Българското и европейското законодателство забраняват използването на отрови и отровни примамки за борба с хищници, а институциите ще предприемат действия за установяване на нарушителите, уточниха също от МОСВ.

Най-често лешоядите стават жертва на престъпното разбиране на собствениците на селскостопански животни да ги предпазят от наземни хищници чрез отровни примамки, отбелязаха от екоминистерството.

Отравянето на птици в България е голям проблем, защото представлява сериозен риск най-вече за популациите на застрашени видове като египетския и черния лешояд, каза за БТА Димитър Градинаров от БДЗП през април т.г., когато отново имаше случаи на отровени лешояди.

Небето ни отново опустя, написаха в публикация във фейсбук от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“. Това не е просто загуба на птици, а тежък удар срещу цялата българска природозащита, казаха от организацията. Оттам допълниха, че сред загиналите е и птицата Боев - първият освободен у нас, през май 2025 г. в природен парк „Сините камъни“, млад брадат лешояд. Боев премина през осем европейски държави, изминавайки впечатляващите 14 100 км за 123 дни и се завърна у дома на 13 август, за да живее тук едва няколко дни, казаха още от центъра.