Пуснаха BG-ALERT заради пожара в Дупница (Снимки)

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Системата за предупреждение BG-ALERT е била активирана заради пожар, възникнал в Дупница. Огънят е в местността „Елез Дере". Има задимяване в селата Джерман и Крайни дол. Пожарът в Дупница СНИМКА: Фейсбук/Забелязано в Дупница

Пожарът е локализиран. Няма опасност за населението. От община Дупница призовават хората да запазят спокойствие и да следят актуалната информация. КАДЪР: Фейсбук/Е. Н.

Пожарът е обхванал около 10-12 дка сухи треви и сметище. На място работят осем противопожарни екипа, тежка техника от община Дупница и водоноски, пише Нова тв.

Появилият се в района вятър е разпалил пожара и е допринесъл за разпространението на дима.