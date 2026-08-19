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Един загинал и четирима пострадали при 180 пожара за денонощие

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Пожар

Общо 180 пожара са потушени в страната през последното денонощие, като един човек е загинал, а четирима са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". 

Пожарникарите са реагирали на 238 сигнала за произшествия. При 32 пожара са нанесени материални щети, включително на девет жилищни сгради и 10 превозни средства.

Без материални щети са били 148 пожара, сред които 95 в сухи треви, горска постеля и храсти.

Екипите са извършили и 43 спасителни и помощни операции. Регистрирани са 15 проверки по лъжливи сигнали.

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