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Пожарът край Дупница обхвана 15 декара

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Пожарът в Дупница СНИМКА: Фейсбук/Забелязано в Дупница

Огънят край Дупница е обхванал сухи треви, храсти и отпадъци. Засегнатата площ е около 15 декара. В борбата с огъня се включиха 8 пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от община Дупница. 

Дежурни противопожарни автомобили останаха цяла нощ, за да следят големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница. Късно снощи той беше локализиран. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно вчера беше затворен за движение и главният път Е-79.

По данни на пожарната няма опасност за близките населени места.

"От всички страни вече е локализиран пожара. В последствие отпадъците ще бъдат запрасявани. Този голям силен дим е тях. Допълнително е изпратихме да бъде замерен въздуха в село Джерман като там показателите са в норма", каза комисар Светослав Георгиев, директор РДПБЗН-Кюстендил пред БНТ.

Пожарът в Дупница СНИМКА: Фейсбук/Забелязано в Дупница

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