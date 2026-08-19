Задържаха под стража крадец на бижута и фотоапарати в Стара Загора

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 41 г. за това, че на 14.08.2026 г. в същия град, от частен имот, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имота и взломяване на метална входна врата на къщата, отнел чужди движими вещи от владението и собствеността на другиго - мъж и жена, без тяхното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои. Това съобщиха от държавното обвинение.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

На 14 август 2026 г. около 14 ч. на тел. 112 е бил получен сигнал от собствениците на къща в Стара Загора, че в двора им се намирал непознат мъж. Той бил влязъл в дома им, след като взломил металната входна врата. От него отнел различни вещи - техника, бижута, фотоапарати и др.

При извършените оперативно-издирвателни мероприятия полицейски служители установили, че извършител на деянието е мъж на 41 г. При задържането му част от вещите са били открити у него.

По искане на Районна прокуратура - Стара Загора съдът е взел мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.