ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лагард не изключва участие в президентските избори...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23412112 www.24chasa.bg

Спешна среща между общината и полицията в Кюстендил заради гонки с тротинетки

1852
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция иззе 7 тротинетки в Кюстендил.

Спешна среща заради опасното управление на тротинетки от деца в Кюстендил ще се проведе между представители на общината и полицията в града. Срещата е по инициатива на областният управител, за да търсят решение на проблема. 

Кюстендил е сред първите градове, които наложиха забрана електрическите тротинетки да се управляват по пешеходни зони. Въпреки това групи от деца периодично се организират, излизат на основни пътни артерии в града и рискуват да създават предпоставки за катастрофи. По непотвърдена информация има затворени групи на непълнолетни и малолетни, които организирано се събират на места и планират излизането на пътни артерии. 

 За 2 години има 200 акта и са иззети над 10 тротинетки. Но не става само с актове, каза кметът на града инж. Атанасов пред Би Ти Ви. Затова апелът ми е към родителите, каза още кметът. Трябва да се работи с родителите, защото актовете една част се плащат, а другите се обжалват. Без родителите на нашата страна проблемът няма да се реши, каза още той.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция иззе 7 тротинетки в Кюстендил.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък