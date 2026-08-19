Спешна среща между общината и полицията в Кюстендил заради гонки с тротинетки

Спешна среща заради опасното управление на тротинетки от деца в Кюстендил ще се проведе между представители на общината и полицията в града. Срещата е по инициатива на областният управител, за да търсят решение на проблема.

Кюстендил е сред първите градове, които наложиха забрана електрическите тротинетки да се управляват по пешеходни зони. Въпреки това групи от деца периодично се организират, излизат на основни пътни артерии в града и рискуват да създават предпоставки за катастрофи. По непотвърдена информация има затворени групи на непълнолетни и малолетни, които организирано се събират на места и планират излизането на пътни артерии.

За 2 години има 200 акта и са иззети над 10 тротинетки. Но не става само с актове, каза кметът на града инж. Атанасов пред Би Ти Ви. Затова апелът ми е към родителите, каза още кметът. Трябва да се работи с родителите, защото актовете една част се плащат, а другите се обжалват. Без родителите на нашата страна проблемът няма да се реши, каза още той.