Хотелиери в Бургас: Високите цени за "Евровизия" са временни, Южното Черноморие ще поеме потока

След обявяването на Бургас за домакин на Евровизия 2027 в платформите за резервации се появиха фрапиращи цени за нощувки. Представители на хотелиерския бранш и общината обаче уверяват, че става дума за временни спекулации и че регионът има капацитет да поеме очаквания туристически поток.

В платформите се появиха доста високи цени. Все по-малко стават подобен род оферти. Всеки определя сам ценовата си политика. Към момента хотелската база е резервирана, има направени предварителни резервации, предстоят допълнителни уточнения, тъй като има запитвания за настаняване на делегации и на организатори, но се очакват конкретни параметри. В цял свят такъв тип събития има известно увеличение, каза пред Би Ти Ви Биляна Неделчева, мениджър на един от големите хотели в Бургас.

Целият бранш да мисли реалистично, призова Евелина Пулева от Бургаската регионална туристическа камара. Тя е категорична, че никой не може да каже какви ще бъдат реалните цени. Нека се опрем на цени от пик-сезон. Това зависи от категорията и качеството. Тук е моментът да кажем, че според статистиката един Ливърпул добре си е направил програмата и е имало близо половин милион туристи. А Южното Черноморие може да поеме такъв капацитет, каза още тя. Според нея цените са абсолютно случайни, всеки нормален знае, че няма как да има такива цени. По думите й резервационните системи побързаха да затворят и да изкупят базите, за да могат да препродават.

От общината също реагираха. Радовеста Стюарт заяви, че ще се организира среща на бургаския туристически бранш. Бургас не е само градът, то е целият регион и ние разчитаме на тях предимно за легловата база, каза още тя. Бургас ще бъде предпочитан за организационните комитети, а посетителите ще бъдат в курортите, които са много наблизо. Това са 20-30 км от самата арена Бургас. Ще минават по много добра инфраструктура и ще имат прекрасно преживяване, успокои тя.

Очаква се в следващите дни туристическият бранш да уточни параметрите за настаняване на делегациите и гостите на конкурса, който ще се проведе през май 2027 г.