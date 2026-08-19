Царският дворец в София тъне в разруха, ремонтът е блокиран заради неясен статут на сградата

Царският дворец в София, който е паметник на културата и в който се помещават националната галерия и Етнографският музей тъне в разруха и е в окаяно състояние. Части от покрива и фасадата се рушат, проблем има в залите и мазетата на сградата. Необходим е спешен ремонт, но той е блокиран заради нерешен административен казус за собствеността на сградата.

Състоянието на сградата не е добро. Не става дума за козметични ремонти, а нужда от цялостен ремонт. Такъв ремонт никога не е правен, обясни Мила Маева, директор на Етнографския музей. Според нея още от 1953 г. в архивите се намират документи за течащи тръби, за лющещи се стени. Става дума за проблем над 70 г., каза още тя.

По думите й основният проблем е неясният статут на сградата. Според акт от 1953 г. тази сграда е собственост на държавата - на Министерски съвет, а ние сме само музей, които сме настанени тук. От Министерството на културата заявяват, че за да бъде направен ремонт, трябва да бъде издаден акт за собственост, но процедурата не е финализирана.