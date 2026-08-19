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За 5 дни дрон засече 35 шофьори, изпреварвали неправилно в Търновско, глобиха ги

Дима Максимова

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В периода 10-14 август при операции с безпилотно летателно средство са проверени 48 автомобила и 57 лица. Наложени са 35 глоби по фиш, основно за неправилно изпреварване, съобщиха от ОДМВР - Велко Търново.

629 нарушения на скоростните режими са установени за седмица. В периода 10-16 август служители на ОДМВР -В. Търново са проверили общо 2114 автомобила, от тях 505 камиона, и 2248 лица. Съставени са 65 акта и са наложени 1105 глоби по фиш. 

Засечени са 7 пияни и един щофьор, употребил наркотични вещества. 4-ма водачи са били с алкохол до 1,2 промила, 3-ма над 1,2 промила и те ще бъдат дадени на съд. 1 от пияните водачи е управлявал товарен автомобил, седнал зад волана  с до 1,2 промила алкохол и един с наркотици.

Неосигурилите предимство водачи са 19, от тях 4-ма на товарни автомобили. За неправилно изпреварване са санкционирани 158, от тях 15 водачи на товарни автомобили. Без обезопасителен колан са били 136, от тях 20 на товарни автомобили и за говорене по телефон са глобени общо 51, 9 са карали камиони.
Общия брой на установените нарушения на скоростните режими са 629, от тях допуснати от водачи на товарни автомобили са 95, отчитат от полицията.

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