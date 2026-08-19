Хванаха сериен крадец в Балчик. Мъжът е задигнал кола, потрфейл, мобилни телефони, разбил е и два банкомата, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 18 август след проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия е задържан 22-годишен мъж. В хода на работа е установено, че той противозаконно е отнел микробус „Ситроен", паркиран в град Балчик. Превозното средство е намерено и иззето по надлежния ред. При последвалите полицейски действия с извършителя е установено, че той е увредил два банкомата в района на културния център „Двореца". При оглед на място не са установени липси от устройствата. Установено е още, че малко по-късно след „интервенцията" на банкоматите, мъжът е откраднал в заведение портфейл със сума пари и два мобилни телефона.

Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава по описа на Районното управление на МВР в Балчик.