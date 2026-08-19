Убитият в Съединение влязъл да краде в дома му, твърди мъжът, който го разфасовал

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Тропане по прозорците и опит за кражба. Тези причини е посочил като мотив за убийството на 27-годишния мъж от с. Найден Герово бившият полицай от Съединение, който след това го разфасовал.

Двамата мъже се познавали. Убитият имал дълго досие, в което личали кражби, както и присъда от преди няколко седмици. Според версията на задържания за престъплението той тропал по дома му и искал да краде.

След убийството мъжът е бил разфасован и останките му били натъпкани в чували. Тялото е открито вчера вечерта в шахта.

Преди няколко дни 27-годишният мъж бил обявен за издирване.