Пиян шофьор с 2.18 промила алкохол отказа кръвна проба и доброволно си даде колата

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Бързо производство за шофиране след употреба на алкохол е започнато в полицията в Стражица.

На 18 август в село Благоево е спрян лек автомобил "Ауди", собственост и управляван от 36-годишен жител на с. Владислав. Извършена проверка с техническо средство отчита 2,18 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът отказва да дава кръв за химичен анализ и предава доброволно автомобила.

Задържан е за срок до 24 часа.

За предишната седмица полицаите във Велико Търново са засекли общо 7 да шофират пияни, а един е дал положителен тест за дрога. 4-ма водачи са били с алкохол до 1,2 промила, 3-ма над 1,2 промила и те ще бъдат дадени на съд. 1 от пияните водачи е управлявал товарен автомобил.