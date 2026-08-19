Румен Радев: Ще наваксаме драстичното изоставане на детската болница

Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко - обществото ни става по-отговорно, благодари премиерът

Днес ще приемем решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане и да изградим координиран процес.

Това каза премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на правителството в сряда.

В момента проектът е на етап по възлагане на проектиране, но процедурата за изпълнител бе атакувана пред КЗК и отменена и в момента се обжалва в съда. А кабинетът на Радев извади проекта от бюджета за 2026 г., като увери, че пари за нея вече са осигурени.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще оглави междуведомствения съвет, в който ще вземат участие и други министри, каза самата тя преди дни.

Премиерът Румен Радев отвори и темата за пожарите.

Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Това показва, че обществото ни съзнава, че е дълг на всички нас да пазим природата и имуществото.

"Южна Европа е в пламъци, навсякъде около нас гори, пожарите се разрастват. Въпреки рекордните температури до момента в България големи пожари няма".

Той благодари за отговрността на обществото, на ръководителя на пожарната за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети и самоотвержената работа на огнеборците, горските служители, земеделците и доброволците и на Министерството на отбраната. Тази година за първи път от много години имаме 5 вертолета и един самолет "Спартан" в готовност за гасене, припомни още Радев.