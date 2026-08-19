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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23412559 www.24chasa.bg

45 бойни пистолета откриха в камион на „Капитан Андреево“

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Митнически служители на ГКПП „Капитан Андреево" откриха 45 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция, съобщиха от Агенция „Митници".

Камионът, управляван от турски гражданин, превозвал смокини от Турция за Германия. При рентгенова проверка митничарите установили необичайни плътности и при последвалия физически контрол открили оръжията, укрити на седем места в кабината и полуремаркето.

По случая е образувано досъдебно производство.

Само през последните три месеца на пункта са задържани 1640 огнестрелни оръжия и компоненти за тях – пет пъти повече от общото количество, задържано през периода 2020–2025 г.

ГКПП Капитан Андреево

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