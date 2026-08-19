Кметът на сливенското село Трапоклово загина при злополука с трактор

Кметът на сливенското село Трапоклово Кирил Кирилов е починал на 18 август, съобщиха от общинската администрация в Сливен. Киров е кмет на селото от 2011 година. Роден е на 03.05.1957 година.

Кметът на община Сливен Стефан Радев изказа съболезнованията си към семейството и близките на починалия в социалните мрежи.

"С дълбока тъга научих за внезапната кончина на кмета на село Трапоклово Кирил Киров. Изказвам искрените си съболезнования на неговото семейство, на близките му и на всички жители на селото. Загубата на човек, посветил труда и живота си на своята общност, е тежка за всички, които са го познавали и уважавали. В този труден момент нека бъдем силни и знаем, че един човек измина пътя си достойно, почтено и с грижа към другите.

Поклон пред светлата му памет! ", написа кметът Стефан Радев.

По-късно от СДМВР в Сливен разпространиха съобщение, от което става ясно, че Кирилов е починал при злополука с трактор. В съобщението се казва: "На 18 август, в 11,46 часа, в дежурната част на РУ -Сливен е получен сигнал от тел.112 за мъж в безпомощно състояние, затиснат от трактор, в района на черен път, намиращ се в землището на село Трапоклово. Незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарна и спешна помощ. Пристигналите на място медици са констатирали смъртта на мъжа. Той е на 69 години от село Трапоклово. Причините за инцидента са в процес на изясняване. Образувано досъдебно производство".