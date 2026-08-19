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Нивото на река Дунав се е задържало през последните 24 часа при Русе, Ново село и Никопол, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав".

При останалите водомерни постове е отчетено понижение с между 1 и 3 сантиметра. Няма данни за заседнали плавателни съдове, но всички ограничения в газенето на корабите по българския участък остават в сила, посочи БТА.

Хидроложката обстановка продължава да е усложнена. Вчера нивото на Дунав при румънския град Галац спадна до 16 сантиметра – най-ниската стойност за последните 30 години.

Междувременно зърнопроизводители очакват помощ от държавата заради ниските нива на река Дунав, които пречат и на износа на зърното. Това обяви шефът на видинската им организация Жечко Андрейнски пред Нова телевизия.

Заради спрения превоз по реката складовете стоят пълни с пшеница, разказаха той и производителят от село Рупци Николай Найденов пред Нова телевизия.