Разчлененият от полицай в Съединение Митко крадял системно, обирал и обвинения в убийството

Беше въпрос на време това да се случи, коментира кметът на с. Найден Герово

21-годишният Митко Димитров от с. Найден Герово, чието тяло беше открито разчленено снощи в шахта в Съединение, тормозел с кражби много хора в двете населени места. "Крадеше по домовете, причакваше възрастни хора, когато си взимат пенсиите, задигаше телефони и пари по 2-3 пъти на седмица. Беше въпрос да се стигне до убийство - дали той щеше да умъртви някой възрастен човек, или някой на него да му посегне, но беше неизбежно", обясни пред "24 часа" кметът на Найден Герово Атанас Арабаджийски.

Задържан на убийството на Митко е бившият полицай Тодор Лапков, който отглеждал овце в Съединение. Според местните хора Димитров поне 3 пъти е извършвал кражби от дома и фермата на Лапков.

Митко Димитров изчезнал миналия вторник - на 11 август, и е бил обявен за издирване. Както "24 часа" вече писа, вероятно се е опитал отново да краде от Лапков и бившият полицай го е нападнал. После скрил трупа му. Не е ясно кога точно е извършено убийството.

От прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебно производство. Подробности по случая се очакват по-късно днес.