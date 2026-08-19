Иззеха 880 грама канабис от имот на латвийка в село Иванча

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията във Великотърновско иззе 880 грама канабис от имот в село Иванча и 20 килограма тютюн от автомобил в Лясковец, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При проверка на жилище, обитавано от 54-годишна латвийска гражданка, е открито растение, реагирало положително на полеви тест за канабис. Иззета е около 880 грама растителна маса и е започнато досъдебно производство.

При отделна проверка в Лясковец полицаите са открили в автомобил два чувала с общо 20 килограма нарязана листна маса с мирис на тютюн. По случая е образувана преписка за държане на акцизни стоки.