Нападнаха служители на НАП при проверка в Слънчев бряг

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Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са били подложени на физическа агресия при проверка на търговски обект в Слънчев бряг, съобщи говорителят на приходната агенция в Бургас Христо Узунов.

При възникналото напрежение единият служител е бил изблъскан, а работещ в обекта е взел фискалното устройство и е напуснал. Подаден е сигнал в полицията, а извършителят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

При последвалата проверка са установени нарушения. НАП извършва засилен контрол по Черноморието, като 40 обекта в Бургаска област са поставени под наблюдение.

Сред най-честите нарушения са разлики в касовата наличност и неиздаване на касови бележки. От НАП посочват, че при започване на наблюдение в някои обекти отчетените обороти са нараснали многократно.