Двама са задържани след акция за наркотици във видинско село

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Двама младежи, единият от които непълнолетен, са задържани при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в село Капитановци, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин. При акцията са иззети екстази, канабис и кокаин.

Криминалисти от Районното управление във Видин претърсили снощи три адреса в селото. Те открили около 200 разноцветни таблетки с общо тегло над 130 грама, 268 грама зелена листна маса и 0,60 грама бяло прахообразно вещество.

При полевите тестове таблетките реагирали на екстази, листната маса – на канабис, а белият прах – на кокаин. Иззета е и електронна везна.

За срок до 24 часа са задържани 19-годишен младеж и 17-годишно момче, и двамата жители на Капитановци. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.